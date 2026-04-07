  • 07.04.2026, 09:22:04
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So verändert Werbung Gewohnheiten: kest entwickelt für die JKU die Kampagne „Mission 2030“ mit messbarer CO₂-Reduktion

Klar, direkt, wirkungsvoll: Poster der Kampagne „Mission 2030", entwickelt von der Linzer Markenagentur kest.

Bei ‚Mission 2030‘ war die Aufgabenstellung klar: Es ging nicht um Aufmerksamkeit, sondern darum, Menschen im Alltag zu einer konkreten Verhaltensänderung zu bewegen. Genau darin liegt die größte Herausforderung in der Kommunikation. Unser Anspruch lautet: Kommunikation erfüllt erst dann ihren Zweck, wenn sie Entscheidungen beeinflusst und Verhalten verändert

Walter Stromberger, Geschäftsführer von kest

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Linz (OTS) - 

Die Linzer Markenagentur kest entwickelt für die Johannes Kepler Universität Linz die Kampagne „Mission 2030“ und zeigt, wie Kommunikation Verhalten verändert und messbare Wirkung erzielt. Mit der strategischen und kreativen Umsetzung der „Mission 2030“ begleitet kest die JKU Linz auf dem Weg zur Klimaneutralität bis 2030. Drei Jahre nach offiziellem Kampagnenstart liefert diese messbare Ergebnisse: echte CO₂-Einsparungen und eine Kommunikation, die wirkt. Bereits im ersten Jahr konnte der CO₂-Ausstoß am Campus um 5,6 Prozent in Bereichen wie Energie, Mobilität und Mensa reduziert werden. „Bei ‚Mission 2030‘ war die Aufgabenstellung klar: Es ging nicht um Aufmerksamkeit, sondern darum, Menschen im Alltag zu einer konkreten Verhaltensänderung zu bewegen. Genau darin liegt die größte Herausforderung in der Kommunikation. Unser Anspruch lautet: Kommunikation erfüllt erst dann ihren Zweck, wenn sie Entscheidungen beeinflusst und Verhalten verändert“, so Walter Stromberger, Geschäftsführer von kest.

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