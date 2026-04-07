Befragung zeigt: Klimawandel prägt Buchungsentscheidungen

Saalfelden/Wien (OTS) -

Die Gondelbefragung ist eine wissenschaftliche Erhebung, die Teil Projekts “Fokusjahre” der Tourismusdestination Saalfelden-Leogang ist. Sie wurde am letzten Februarwochenende von freiwilligen Mitarbeiter:innen von Protect Our Winters durchgeführt. Konzipiert wurde die Studie im Vorfeld von Protect Our Winters (POW), dem TVB Saalfelden Leogang sowie Univ.-Prof. Robert Steiger von der Universität Innsbruck.

Klimawandel beeinflusst Buchungsverhalten: 72% beurteilen Rückgang von Naturschnee als negativ - 51,7% tendieren in Destinationen mit höherer Schneesicherheit zu buchen

Die nun veröffentlichten Ergebnisse zeigen deutlich, dass der Klimawandel im Wintertourismus angekommen ist und das Verhalten der Skigäste zunehmend beeinflusst. Insgesamt 81 % der Befragten geben an, sich beim Skifahren mit den Auswirkungen des Klimawandels auseinanderzusetzen. Die Schneelage spielt eine entscheidende Rolle bei der Wahl des Skigebiets: Für 75,5 % der Befragten ist sie ein zentraler Faktor. Mehr als die Hälfte (51,7 %) würde bei unsicheren Schneebedingungen künftig Skigebiete mit höherer Schneesicherheit bevorzugen, während viele Gäste auch eine Anpassung des Reisezeitpunkts in Betracht ziehen.

Klimabedingte Veränderungen werden von 72 % der Gästen negativ wahrgenommen, insbesondere durch weniger Naturschnee und veränderte Landschaften. Genannt werden kürzere Saisonen, schlechtere Schneequalität und mehr technische Beschneiung, die das Skierlebnis beeinflussen. Während Beschneiung als wichtige Anpassungsmaßnahme gilt, gewinnen schneeunabhängige Angebote zunehmend an Bedeutung.

Klimaschutzmaßnahmen stoßen auf breite Akzeptanz

Im Rahmen der Befragung wurde auch die Wahrnehmung von Windrädern im Skigebiet in Bezug auf das persönliche Skierlebnis untersucht. Insgesamt gaben 33,3 % der Befragten an, dass Windkraftanlagen einen positiven Einfluss auf ihr Skierlebnis hätten, wobei 15,7 % diesen Einfluss sogar als stark positiv bewerten. Weitere 49,3 % stehen dem Thema neutral gegenüber. Nur 17,5 % würden Windräder negativ wahrnehmen. Insgesamt verdeutlichen die Ergebnisse, dass Klimaschutz und Anpassungsstrategien nicht nur ökologisch notwendig sind, sondern auch den Erwartungen der Gäste entsprechen und für die Zukunft des Wintertourismus entscheidend sein werden.

Ablauf und Durchführung der Befragung

Die Gondelbefragung wurde am Wochenende vom 28.2.2026 und 01.03.2026 durchgeführt. 15 ehrenamtliche Helfer von POW waren im Skigebiet Leogang unterwegs und haben sowohl gedruckte als auch digitale Fragebögen mittels QR-Code an die Gäste verteilt. Die Beantwortung dauerte im Schnitt 12 Minuten - daher bot es sich an, die Umfrage direkt während der Gondelfahrt zu erledigen. Insgesamt haben 536 Personen an der Umfrage teilgenommen. Die Gesamtergebnisse entnehmen Sie der angehängten PDF-Datei.

Aviso: 15.4.2026 und Vision T

Die Studienergebnisse werden am 15. April 2026 bei der öffentlichen Veranstaltung „Tourismus im Wandel: Was bringt Klimaschutz wirklich?“ in Saalfelden präsentiert.

Im Rahmen der Projektpartnerschaft mit Saalfelden Leogang zeigt POW, dass aktiver Klima- und Umweltschutz nicht nur ökologisch notwendig ist, sondern auch von Gästen positiv wahrgenommen wird und zur Attraktivität der Region beiträgt.

Darüber hinaus bringt sich POW aktiv in die Mitgestaltung der „Vision T“ des österreichischen Tourismus ein. Dabei setzt sich die Organisation insbesondere für eine stärkere Verankerung von ökologischer Verantwortung und wirksamen Klimaschutzmaßnahmen ein. Ziel ist es, die Transformation des Tourismus hin zu mehr Nachhaltigkeit aktiv mitzugestalten und zukunftsfit zu machen.