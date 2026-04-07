Ermöglichung der Erstellung, Bereitstellung und Wiederverwendung hochwertiger, semantisch reichhaltiger und interoperabler Kulturdaten

Wien (OTS) -

Das ECHOLOT-Konsortium – „European Cultural Heritage Optimised Linked Open Tools“ – freut sich, den Start dieses innovativen Projekts bekannt zu geben, das im Rahmen des Forschungs- und Innovationsprogramms „Horizon Europe“ finanziert wird.

ECHOLOT revolutioniert die Bereitstellung und Wiederverwendung hochwertiger, interoperabler Kulturdaten durch KI-gestützte Anreicherung und integriert sich nahtlos in die European Collaborative Cloud for Cultural Heritage (ECCCH). Es verbindet Initiativen wie Europeana und die Wikimedia-Bewegung mit zentralen EU-Infrastrukturprojekten wie ECHOES, EOSC und dem Data Space for Cultural Heritage (DS4CH).

ECHOLOT ist ein multidisziplinäres Projekt mit 15 Partnern aus 12 Ländern. Aus Österreich sind neben der KMA Knowledge Management Associates auch die Österreichische Akademie der Wissenschaften beteiligt.