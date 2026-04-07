ViennaEstate Immobilien AG startet Verkauf: FLORA LIVING – Altbaupotenzial in ruhiger Bestlage

Wien (OTS) -

Wer klassischen Wiener Altbau schätzt und Wohnraum nach eigenen Vorstellungen gestalten möchte, findet mit FLORA LIVING eine seltene Gelegenheit. In der Floragasse 9, nur wenige Minuten von der Innenstadt entfernt, ist ein charmantes Altbauprojekt mit Entwicklungspotenzial im Verkauf der ViennaEstate – ruhig gelegen, urban angebunden und voller Möglichkeiten für künftige Bewohner*innen ebenso wie für Investor*innen.

Mit FLORA LIVING bringt die ViennaEstate ein außergewöhnliches Wohnprojekt im Herzen des vierten Bezirks auf den Markt. Das stilvolle Wiederaufbauhaus umfasst sieben leerstehende Wohnungen mit ein bis drei Zimmern und Größen zwischen ca. 35,99 m² und ca. 58,21 m². Alle Einheiten befinden sich aktuell in einem sanierungsbedürftigen Zustand – eine ideale Ausgangsbasis, um individuelle Wohnkonzepte zu realisieren und vorhandene Substanz zeitgemäß aufzuwerten.

Attraktive Rahmenbedingungen & Raum für Visionen

Das Projekt vereint klassische Altbauqualität mit attraktiven rechtlichen Rahmenbedingungen. Dank eines angemessenen Mietzinses bietet FLORA LIVING sowohl für Eigennutzer*innen als auch für Anleger*innen eine interessante Perspektive. Ob kompaktes City-Apartment oder charmante Stadtwohnung – die Grundrisse lassen viel Spielraum für persönliche Gestaltungsideen und nachhaltige Wertschöpfung. Mehr Infos finden Sie im Online-Exposee: FLORA LIVING - Ein verborgenes Juwel in Wiens bester Lage | Vienna Estate | ViennaEstate

Regierungs-Förderung für Erstkäufer*innen: noch bis 30. Juni 2026!

Der Traum vom eigenen Zuhause ist für viele eine große finanzielle Herausforderung. Um den Erwerb von Wohnimmobilien zur Eigennutzung zu erleichtern, hat die Bundesregierung eine zentrale Maßnahme beschlossen: Noch bis 30. Juni 2026 gilt für Erstkäufer*innen unter bestimmten Bedingungen die Gebührenbefreiung für Grundbuch- und Pfandrechteintragungen. Wer jetzt plant, Eigentum zu erwerben, sollte diese temporäre Entlastung unbedingt nutzen!

Die Wohnungen sind nach Terminvereinbarung jederzeit zu besichtigen. Besuchen Sie dazu unsere Webseite unter https://www.viennaestate.com/maklerinnenteam oder wenden Sie sich an Paula Socha unter [email protected] oder +43 676 839 85 816.

Entdecken Sie auch weitere Wohn-Projekte der ViennaEstate:

→ Hier geht’s zum „Wohnen am Stöberplatz“

→ Hier geht’s zum Wohnprojekt „Zum Schützen“

Besuchen Sie auch unsere neue barrierefreie Webseite unter https://www.viennaestate.com.

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