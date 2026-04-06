Festivalfeeling im Schnee: Ischgl feiert Ostern mit Star DJ Robin Schulz

Ischgl (OTS) -

Strahlender Sonnenschein, wolkenloser Himmel, jede Menge Neuschnee und internationale Beats: Beim „Top of the Mountain Easter Concert“ am 5. April 2026 verwandelte sich die Idalp in Ischgl in eine spektakuläre Open-Air-Bühne. Rund 22.000 Besucher feierten mit Robin Schulz und dem Joker Popart Club bei perfekten Pistenbedingungen den Startschuss für den „Spring Blanc“ – und damit den Beginn eines genussvollen, musikalischen Frühlings in den Alpen.

Rund 22.000 Wintersportler und Musikfans erlebten am Ostersonntag auf der Idalp in Ischgl ein beatgeladenes „Top of the Mountain Easter Concert“. Den Auftakt lieferte der Joker Popart Club mit einem energiegeladenen Set und visuellen Highlights. Die Formation verbindet Pop mit internationalen Einflüssen und präsentierte neu interpretierte Mashups bekannter Songs in einem modernen, tanzbaren Stil. Die Band überzeugte nicht nur musikalisch, sondern auch mit auffälligen, pop-art-inspirierten Outfits und stimmte das Publikum perfekt auf den Main Act ein.

Im Anschluss übernahm Star-DJ Robin Schulz die Bühne, betrat mit bester Laune die Ischgl Stage und eroberte sofort das Podium wie auch die Menge für sich, als er auf den DJ-Tisch stieg und die Idalp auf 2.300 Metern Höhe in eine vibrierende Open-Air-Partyzone verwandelte. Mit internationalen Hits wie „Speechless“, „Prayer x A Feeling“, „Flames“ und „What’s a Girl to do in 25“ sowie seinen charakteristischen Sounds zwischen Deep House, Electro und Pop sorgte er für pulsierende Festivalstimmung mitten im Skigebiet.

Vor der eindrucksvollen Alpenkulisse der Silvretta entwickelte sich ein mitreißendes Zusammenspiel aus Musik, Panorama und Frühlingssonne, das das Publikum bis in den Nachmittag hinein begeisterte. Immer wieder suchte der DJ die Nähe zu den Fans und ließ die Energie zwischen Bühne und Zuschauerraum förmlich hin- und herfließen. Die Beats hallten über die verschneiten Hänge, während Wintersportler und Konzertgäste gleichermaßen Teil dieses außergewöhnlichen Moments wurden. Selbst nach den letzten Tracks blieb die euphorische Stimmung noch lange spürbar und machte das Konzert zu einem unvergesslichen Highlight.

Powder, Sonne, Firn: Traumhafte Bedingungen inklusive

Der Ostersonntag präsentierte sich von seiner besten Seite: Frischer Neuschnee in den Tagen zuvor, strahlender Sonnenschein und milde Temperaturen sorgten für perfekte Rahmenbedingungen. Die Pisten der Silvretta Arena zeigten sich in Top-Zustand und boten ideale Voraussetzungen für genussvolle Skitage. Die Kombination aus Sonnenskilauf und Konzert-Highlight machte das Event zu einem rundum gelungenen Erlebnis mit einzigartigem Alpenpanorama.

Auftakt für Spring Blanc: Ischgl startet in den Event-Frühling

Mit dem „Top of the Mountain Easter Concert“ fiel zugleich der Startschuss für die Eventreihe „Spring Blanc“, die den Winter in Ischgl bis in den Mai hinein verlängert. Das Programm verbindet Sonnenskilauf mit musikalischen Top-Acts, kulinarischen Erlebnissen und alpinem Lifestyle. Zu den Highlights zählen unter anderem das „Top of the Mountain Spring Concert“ mit Ben Zucker am 19. April, das Int. Frühlings-Schneefest mit Beatrice Egli am 25. April sowie das legendäre „Top of the Mountain Closing Concert“ mit Christina Aguilera am 2. Mai. Ergänzt wird das Angebot durch Genussformate wie „dine.around“ (11. April), „grenzenlos.kulinarisch“ (12. April) oder entspannte „sun.downer“-Events (10. und 24. April) – und macht den Frühling in Ischgl zu einer der vielseitigsten und genussreichsten Zeiten der Saison.