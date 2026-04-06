St. Pölten (OTS) -

AVISO PK 9.4.2026, 10 Uhr Schwechat: Grüne fordern faires Verfahren bei Flughafen-Erweiterung - Details zur Erweiterung, Forderungen im Sinne der Schwechater Bevölkerung

Zwei Maße, zwei Gewichte? Grüne fordern faires Verfahren bei Flughafen-Erweiterung

Im Raum Schwechat stehen aktuell zwei gewaltige Umwidmungsprojekte von Grünland in Bauland zur Debatte. Während die OMV ihre Flächenerweiterung im Dialog mit der Gemeinde nach dem NÖ Raumordnungsgesetz abwickelt, plant der Flughafen Wien eine massive Erweiterung um 47,5 Hektar unter Umgehung kommunaler Gestaltungsmöglichkeiten.

Im Rahmen der Pressekonferenz werden die Details zur geplanten „Flughafen-West“-Erweiterung, die Kritik an der rechtlichen Ungleichbehandlung gegenüber anderen Betrieben sowie die Forderungen im Sinne der Schwechater Bevölkerung präsentiert.

Ihre Gesprächspartner:

Roman Kral , Bezirksverantwortlicher & Gemeinderat Grüne Bruck und Wilfleinsdorf

, Bezirksverantwortlicher & Gemeinderat Grüne Bruck und Wilfleinsdorf Peter Pinka , Stadtrat der Grünen Schwechat

, Stadtrat der Grünen Schwechat Simon Jahn , Gemeinderat und Fraktionssprecher der Grünen Schwechat

, Gemeinderat und Fraktionssprecher der Grünen Schwechat Helga Krismer, Landessprecherin und Klubobfrau der Grünen NÖ

Eckdaten der Pressekonferenz:

Datum: Donnerstag, 9. April 2026

Donnerstag, 9. April 2026 Uhrzeit: 10:00 Uhr

10:00 Uhr Ort: Brauhaus Schwechat, Mautner-Markhof-Straße 13, 2320 Schwechat

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und bitten um Anmeldung bis 8. April 2026 - 18 Uhr unter [email protected]

PK 9.4.2026, 10 Uhr Schwechat: Grüne fordern faires Verfahren bei Flughafen-Erweiterung

Im Raum Schwechat stehen aktuell zwei gewaltige Umwidmungsprojekte von Grünland in Bauland zur Debatte. Während die OMV ihre Flächenerweiterung im Dialog mit der Gemeinde nach dem NÖ Raumordnungsgesetz abwickelt, plant der Flughafen Wien eine massive Erweiterung um 47,5 Hektar unter Umgehung kommunaler Gestaltungsmöglichkeiten. Im Rahmen der Pressekonferenz werden die Details zur geplanten „Flughafen-West“-Erweiterung, die Kritik an der rechtlichen Ungleichbehandlung gegenüber anderen Betrieben sowie die Forderungen im Sinne der Schwechater Bevölkerung präsentiert.

Datum: 09.04.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Brauhaus Schwechat

Mautner-Markhof-Straße 13

2320 Schwechat