  • 06.04.2026, 11:05:02
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AVISO PK 9.4.2026, 10 Uhr Schwechat: Grüne fordern faires Verfahren bei Flughafen

Pressekonferenz mit Details zur Erweiterung, Forderungen im Sinne der Schwechater Bevölkerung

St. Pölten (OTS) - 

AVISO PK 9.4.2026, 10 Uhr Schwechat: Grüne fordern faires Verfahren bei Flughafen-Erweiterung - Details zur Erweiterung, Forderungen im Sinne der Schwechater Bevölkerung

Zwei Maße, zwei Gewichte? Grüne fordern faires Verfahren bei Flughafen-Erweiterung

Im Raum Schwechat stehen aktuell zwei gewaltige Umwidmungsprojekte von Grünland in Bauland zur Debatte. Während die OMV ihre Flächenerweiterung im Dialog mit der Gemeinde nach dem NÖ Raumordnungsgesetz abwickelt, plant der Flughafen Wien eine massive Erweiterung um 47,5 Hektar unter Umgehung kommunaler Gestaltungsmöglichkeiten.

Im Rahmen der Pressekonferenz werden die Details zur geplanten „Flughafen-West“-Erweiterung, die Kritik an der rechtlichen Ungleichbehandlung gegenüber anderen Betrieben sowie die Forderungen im Sinne der Schwechater Bevölkerung präsentiert.

Ihre Gesprächspartner:

  • Roman Kral, Bezirksverantwortlicher & Gemeinderat Grüne Bruck und Wilfleinsdorf
  • Peter Pinka, Stadtrat der Grünen Schwechat
  • Simon Jahn, Gemeinderat und Fraktionssprecher der Grünen Schwechat
  • Helga Krismer, Landessprecherin und Klubobfrau der Grünen NÖ

Eckdaten der Pressekonferenz:

  • Datum: Donnerstag, 9. April 2026
  • Uhrzeit: 10:00 Uhr
  • Ort: Brauhaus Schwechat, Mautner-Markhof-Straße 13, 2320 Schwechat

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und bitten um Anmeldung bis 8. April 2026 - 18 Uhr unter [email protected]

PK 9.4.2026, 10 Uhr Schwechat: Grüne fordern faires Verfahren bei Flughafen-Erweiterung

Im Raum Schwechat stehen aktuell zwei gewaltige Umwidmungsprojekte von Grünland in Bauland zur Debatte. Während die OMV ihre Flächenerweiterung im Dialog mit der Gemeinde nach dem NÖ Raumordnungsgesetz abwickelt, plant der Flughafen Wien eine massive Erweiterung um 47,5 Hektar unter Umgehung kommunaler Gestaltungsmöglichkeiten. Im Rahmen der Pressekonferenz werden die Details zur geplanten „Flughafen-West“-Erweiterung, die Kritik an der rechtlichen Ungleichbehandlung gegenüber anderen Betrieben sowie die Forderungen im Sinne der Schwechater Bevölkerung präsentiert.

Datum: 09.04.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Brauhaus Schwechat
Mautner-Markhof-Straße 13
2320 Schwechat

Rückfragen & Kontakt

Pressesprecher
Michael Pinnow

Grüner Klub im NÖ Landtag
Telefon: +43676 944 72 69
E-Mail: [email protected]
Website: https://noe.gruene.at/

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