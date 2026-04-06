Lotto: Solo-Sechser in der Steiermark mit 1,3 Millionen Euro

Wien (OTS) -

Der Sonntag Abend hat einer Steirerin bzw. einem Steirer noch ein spätes, sehr lukratives Ostergeschenk gebracht und damit die Tür in die Welt der Millionäre geöffnet: Bei der Lotto Ziehung wurden nämlich exakt jene Zahlen gezogen, die im zweiten von vier Quicktipps auf der Quittung eben dieser Steirerin bzw. dieses Steirers standen. Und da es sich um den einzigen Sechser der Runde handelte, knackte sie bzw. er den Jackpot im Alleingang und bekommt nun genau 1,3 Millionen Euro.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl dürfen sich zwei Spielteilnehmer:innen über einen Gewinn von jeweils mehr als 41.000 Euro freuen. Beide erzielten ihren Gewinn über die Spieleseite win2day und waren per Normalschein erfolgreich.

LottoPlus

Bei LottoPlus ist am Sonntag ein Sechser ausgeblieben, womit die 28 Gewinner:innen eines Fünfers wiederum zu höheren Quoten gekommen sind. Auf sie wurde die Gewinnsumme aufgeteilt, und so erhalten sie jeweils mehr als 7.900 Euro. Beim LottoPlus Sechser am Mittwoch geht es um 150.000 Euro.

Joker

Beim Joker schließlich gab es keinen Wettschein mit der richtigen Joker Zahl, wodurch am Mittwoch ein Jackpot zur Ausspielung kommt. Dabei wird es um rund 300.000 Euro gehen.

Die Ziehung am Mittwoch moderiert Ralph Huber-Blechinger.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Sonntag, 5. April 2026, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen