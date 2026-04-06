- 06.04.2026, 10:05:32
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- OTS0016
Aviso PK Grüne Wien am 9.4.: Wohnungsraub im großen Stil stoppen
Thema: Immer mehr Wohnungen in Wien werden in Tourismus-Appartements umgewandelt. Die Grünen Wien präsentieren Vorschläge, wie man dieses Praxis stoppen kann.
Fotomöglichkeit!
Pressekonferenz mit:
Judith Pühringer, Parteivorsitzende Grüne Wien
Georg Prack, Klubobmann und Wohnsprecher Grüne Wien
Zeit: Donnerstag, 9. April 2026, 10:00 Uhr
Ort: Vor dem Haus am Franz-Josefs-Kai 39, 1010 (im Haus sollen Wohnungen in Tourismus-Appartements umgewandelt werden)
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Rückfragen & Kontakt
Kommunikation Grüne Wien
Telefon: 01-4000-81814
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.gruene.at
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