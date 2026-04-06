  • 06.04.2026, 10:00:32
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REMINDER Pressekonferenz: Aktueller Netzentwicklungsplan – Fahrplan für den Ausbau der Stromnetze für einen starken Wirtschaftsstandort

Wien (OTS) - 

Im Rahmen der Pressekonferenz wird der aktuelle Netzentwicklungsplan der Austrian Power Grid präsentiert und damit der Fahrplan für den Ausbau von Österreichs Strominfrastruktur aufgezeigt. Er zeigt, wie Versorgungssicherheit, Wettbewerbsfähigkeit und die Energiewende künftig abgesichert werden.

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer und die Bundesregierung schaffen dabei mit dem EABG und dem ElWG die entscheidenden Rahmenbedingungen, um den Netzausbau zu beschleunigen, Verfahren zu vereinfachen, Investitionen schneller auf den Weg zu bringen und somit den Wirtschaftsstandort Österreich zu stärken.

Ihre Gesprächspartner:

  • Wolfgang Hattmannsdorfer, Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus
  • Gerhard Christiner, Vorstandssprecher APG
  • Marcus Karger, Finanzvorstand APG

Wir bitten um Anmeldung unter: [email protected]

Pressekonferenz: Aktueller Netzentwicklungsplan – Fahrplan für den Ausbau der Stromnetze für einen starken Wirtschaftsstandort

Anmeldung unter [email protected]

Datum: 07.04.2026, 10:00 Uhr - 07.04.2026, 10:45 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus; Pressezentrum 5.Stock, Zugang über Tor 2 (Sozialministerium)
Stubenring 1
1010 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus

[email protected]

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[Dienstag, 07.04.2026, 10:00]

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