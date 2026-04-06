Hanel-Torsch/Steinhart: Vergabestart für 52 neue Gemeindewohnungen in Simmering

Wien (OTS) -

Der erste Gemeindebau NEU in Simmering bietet ein modernes, leistbares sowie klimafreundliches Wohnumfeld für die zukünftigen Bewohner*innen. Der Neubau erweitert den bestehenden Gemeindebau am Muhrhoferweg und bringt zusätzliche Infrastruktur sowie hochwertige Grün- und Freiflächen für das gesamte Grätzl.

„Mit dem Vergabestart der neuen Gemeindewohnungen in der Hoefftgasse setzen wir ein starkes Zeichen für die konsequente Errichtung von leistbaren Wohnungen in unserer Stadt. Denn leistbarer und sicherer Wohnraum ist das Um und Auf für die hohe Lebensqualität und den Zusammenhalt in Wien. Der erste Gemeindebau NEU in Simmering verbindet hohe Wohnqualität mit leistbaren Mieten und zeigt vorbildhaft, wie sozialer Wohnbau heute gestaltet wird, der modern und klimafreundlich ist. Abgesehen von der Wohnqualität bieten unbefristete Mietverträge, ohne Eigenmittel oder Kautionszahlung, den künftigen Mieterinnen und Mietern jene Sicherheit und Leistbarkeit, die aus einer Wohnung ein echtes Zuhause machen“, erklärt Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch.

„Der erste Gemeindebau NEU in Simmering ist ein Vorzeigemodell und passt mit seiner erschwinglichen und vielfältigen Wohnqualität perfekt zu unserem schönen Bezirk. Die Topstandards, die der soziale Wiener Wohnbau unter einem Dach umsetzt, sind beeindruckend. Denn wir sprechen hier von einem klimafreundlichen und ressourcenschonenden Wohnprojekt für alle Generationen und Familiensituationen, das noch dazu mehr Grün, ein Plus an Infrastruktur und mehr Möglichkeiten zum guten nachbarschaftlichen Miteinander mit sich bringt“, zeigt sich Simmerings Bezirksvorsteher Thomas Steinhart begeistert.

„Der Gemeindebau NEU in der Hoefftgasse ist ein Vorzeigeprojekt, das ökologische Qualität und soziale Architektur ideal verbindet. Nachhaltig gestaltet, mit einem attraktiven Wohnungsangebot und vielseitigen Gemeinschafts- und Spielbereichen bietet der Neubau alles, was es für ein lebenswertes Zuhause braucht. Es war uns zudem sehr wichtig, dass auch die angrenzenden Bewohnerinnen und Bewohner von der neuen Wohnhausanlage profitieren. Es freut mich sehr, dass auch dies hervorragend gelungen ist“, unterstreicht Wiener Wohnen Vizedirektion Katharina Klement.

Grün, gemeinschaftlich & gut fürs Grätzl

Die Wohnungen in der Hoefftgasse 8 verfügen über 1 bis 5 Zimmer und sind zwischen 39 und 112 m² groß – alle mit privaten Freibereichen (Balkon, Loggia oder Terrasse). Eine große Gemeinschaftsterrasse für nachbarschaftliches Garteln mit Naschgärten und Hochbeeten sowie eine Pergola mit Sitzelementen fördern das soziale Miteinander. Eine große, flexibel nutzbare Gewerbefläche im Erdgeschoß, ein Spielplatz und helle Fahrradabstellräume komplettieren das Angebot. Eine Photovoltaikanlage, Fassaden- und Dachbegrünung sowie der Einsatz nachhaltiger Materialien und Bauweisen untermauern das durchgängig ökologische und soziale Konzept dieser Wohnhausanlage.

1.000 Gemeindewohnungen NEU aktuell in Bau

Für 27 Gemeindebauten NEU ist mittlerweile der Baustart erfolgt. 18 davon sind bereits fertiggestellt und das neue Zuhause für rund 4.500 Wiener*innen. An über 1.000 neuen Gemeindewohnung wird aktuell in allen Teilen der Stadt gebaut.

Auch für den neuen Gemeindebau in der Apollogasse 19 auf dem Areal des ehemaligen Sophienspitals (46 Wohnungen) wurde vor wenigen Tagen die Wohnungsvergabe gestartet. Weitere Projekte für neue Gemeindebauten sind bereits in der intensiven Planungsphase. Damit wurden bereits über 5.700 neue Gemeindewohnungen für rund 13.000 Bewohner*innen auf den Weg gebracht.

Service für Wohnungssuchende

Interessierte Wohnungssuchende mit einem Wiener Wohn-Ticket mit begründetem Wohnbedarf haben auf der Website der Wohnberatung Wien www.wohnberatung-wien.at die Möglichkeit, sich für eine Wohnung anzumelden (Informationen zum Wiener Wohn-Ticket finden sich ebenfalls auf www.wohnberatung-wien.at und unter Tel. 01/24 111).