ACHTUNG TERMINVERSCHIEBUNG: PK der Industriellenvereinigung am Dienstag, 7. April 2026, 09:00 Uhr, Wien

Wien (OTS) -

Aus terminlichen Gründen wird die Pressekonferenz der Industriellenvereinigung (IV) „Industriestrategiebarometer“ am Dienstag, 7. April 2026, 09:00 Uhr VERSCHOBEN.

Die Pressekonferenz wird am Freitag, 10. April um 10 Uhr im IV-Media Center im Haus der Industrie mit IV-Präsident Georg Knill und IV-Generalsekretär Christoph Neumayer stattfinden.

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Pressekonferenz der Industriellenvereinigung (IV) „Industriestrategiebarometer“

IV-Pressekonferenz zum "Industriestrategiebarometer" mit IV-Präsident Georg Knill und IV-Generalsekretär Christoph Neumayer.

Datum: 10.04.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Haus der Industrie