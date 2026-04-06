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ACHTUNG TERMINVERSCHIEBUNG: PK der Industriellenvereinigung am Dienstag, 7. April 2026, 09:00 Uhr, Wien
Neuer Termin: Freitag, 10. April um 10 Uhr im Haus der Industrie
Aus terminlichen Gründen wird die Pressekonferenz der Industriellenvereinigung (IV) „Industriestrategiebarometer“ am Dienstag, 7. April 2026, 09:00 Uhr VERSCHOBEN.
Die Pressekonferenz wird am Freitag, 10. April um 10 Uhr im IV-Media Center im Haus der Industrie mit IV-Präsident Georg Knill und IV-Generalsekretär Christoph Neumayer stattfinden.
Wir freuen uns, Sie oder eine Vertreterin bzw. einen Vertreter Ihrer Redaktion begrüßen zu dürfen und ersuchen um Anmeldung unter: [email protected]
Pressekonferenz der Industriellenvereinigung (IV) „Industriestrategiebarometer“
IV-Pressekonferenz zum "Industriestrategiebarometer" mit IV-Präsident Georg Knill und IV-Generalsekretär Christoph Neumayer.
Datum: 10.04.2026, 10:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Haus der Industrie
Rückfragen & Kontakt
Industriellenvereinigung
Marlena Mayer
Pressesprecherin
Telefon: +43 (1) 711 35-2315
E-Mail: [email protected]
Website: https://iv.at/
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