  • 06.04.2026, 10:00:02
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ACHTUNG TERMINVERSCHIEBUNG: PK der Industriellenvereinigung am Dienstag, 7. April 2026, 09:00 Uhr, Wien

Neuer Termin: Freitag, 10. April um 10 Uhr im Haus der Industrie

Wien (OTS) - 

Aus terminlichen Gründen wird die Pressekonferenz der Industriellenvereinigung (IV) „Industriestrategiebarometer“ am Dienstag, 7. April 2026, 09:00 Uhr VERSCHOBEN.

Die Pressekonferenz wird am Freitag, 10. April um 10 Uhr im IV-Media Center im Haus der Industrie mit IV-Präsident Georg Knill und IV-Generalsekretär Christoph Neumayer stattfinden.

Wir freuen uns, Sie oder eine Vertreterin bzw. einen Vertreter Ihrer Redaktion begrüßen zu dürfen und ersuchen um Anmeldung unter: [email protected]

Pressekonferenz der Industriellenvereinigung (IV) „Industriestrategiebarometer“

IV-Pressekonferenz zum "Industriestrategiebarometer" mit IV-Präsident Georg Knill und IV-Generalsekretär Christoph Neumayer.

Datum: 10.04.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Haus der Industrie

Rückfragen & Kontakt

Industriellenvereinigung
Marlena Mayer
Pressesprecherin
Telefon: +43 (1) 711 35-2315
E-Mail: [email protected]
Website: https://iv.at/

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[Freitag, 10.04.2026, 10:00]

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