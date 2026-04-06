FSG-younion ad Internationaler Tag des Sports für Entwicklung und Frieden: Sport verbindet und stärkt Demokratie

Wien (OTS) -

Wir setzen uns für Gesundheit, sozialen Zusammenhalt und faire Teilhabe ein - unabhängig von Herkunft, Einkommen oder Geschlecht.

„Sport ist weit mehr als Freizeitbeschäftigung - er ist gelebte Solidarität, stärkt den gesellschaftlichen Zusammenhalt und schafft Räume, in denen Menschen unabhängig von Herkunft, Einkommen oder Geschlecht einander auf Augenhöhe begegnen können. Gerade in Zeiten sozialer Spaltung ist der Zugang zu Sportangeboten ein zentraler Bestandteil moderner öffentlicher Daseinsvorsorge“, betont Thomas Kattnig, Mitglied des younion-Bundespräsidiums und FSG-younion-Funktionär.

Sport fördert Fair Play, Respekt und Teamgeist - Werte, die im Zentrum demokratischer Gesellschaften stehen und jenen Grundsätzen entsprechen, für die die FSG-younion täglich eintritt. Besonders für Kinder und Jugendliche ist Sport ein wichtiger Motor für Selbstbewusstsein, soziale Kompetenzen und ein solidarisches Miteinander.

„Wer mit anderen trainiert, lernt zuzuhören, Regeln zu akzeptieren, Konflikte fair auszutragen und Verantwortung zu übernehmen - all das sind Fähigkeiten, die unsere Demokratie stärken. Deshalb braucht es flächendeckend leistbare, gut ausgebaute Sport- und Bewegungsangebote, die allen Menschen offenstehen und niederschwellig zugänglich sind“, bekräftigt Vorsitzende der younion-Kultur- und Sportgewerkschaft und FSG-younion-Funktionärin Elsbeth Wallnöfer.

Wir halten fest, dass Sportinfrastruktur und niederschwellige Bewegungsangebote - von kommunalen Sportplätzen über Vereine bis hin zu betrieblichen Gesundheitsinitiativen - nur mit starken öffentlichen Diensten dauerhaft gesichert und weiterentwickelt werden können. Dies erfordert ausreichende Finanzierung, gute Arbeitsbedingungen und faire Bezahlung - dafür setzen wir uns ein.

Neben dem Breitensport muss auch der Spitzensport gefördert werden. Als FSG-younion setzen wir uns für eine sozial- und arbeitsrechtliche Absicherung der Sportler:innen ein. Mit einem Berufssportgesetz, soll der rechtliche Rahmen für Sportler:innen geschaffen werden, um gut und sicher arbeiten zu können, vor Diskriminierung und Übergriffen geschützt zu sein und jungen Sportler:innen eine Perspektive zu geben.

Anlässlich des Internationalen Tags des Sports für Entwicklung und Frieden (IDSDP) fordern wir den Breiten- und Spitzensport zu fördern und daher, ausreichend Mittel für Sport- und Freizeitangebote bereitzustellen und Investitionen in Sportinfrastruktur als Zukunftsinvestitionen zu behandeln - insbesondere dort, wo es benötigt wird. Denn nur wer körperlich und psychisch gesund ist, kann am gesellschaftlichen Leben teilhaben, seine/ihre Rechte wahrnehmen und unsere Demokratie aktiv mitgestalten.