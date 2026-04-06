  • 06.04.2026, 09:30:51
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Abfallwirtschaft hautnah erleben: 48er-Besichtigungen von April bis Oktober

Wien (OTS) - 

Kompostwerk Lobau, Deponie Rautenweg oder Müllverbrennungsanlage Pfaffenau – ab April gibt es wieder die Möglichkeit, ausgewählte 48er-Anlagen im Rahmen einer Führung kostenlos zu besichtigen.

Das Interesse an der Wiener Abfallwirtschaft ist groß, sie ist ein internationales Vorzeigemodell. Dementsprechend kommen nicht nur Fachdelegationen aus der ganzen Welt nach Wien, um sich über die Arbeit der 48er zu informieren, auch viele Bürger*innen wollen hinter die Kulissen blicken.

„Wien hat eine gut funktionierende Abfallwirtschaft. Sauberkeit und ein gutes Abfallmanagement sind wichtige Grundlagen für die hohe Lebensqualität in unserer Stadt,“ so Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. „Es ist spannend und interessant, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und dabei Neues zu entdecken!“

Kompostwerk, Müllverbrennung, Deponie

Ab April gibt es wieder ein breitgefächertes Besucher*innenangebot bei der 48er: Ob bei einer Rundfahrt auf der begrünten Deponie Rautenweg Wissenswertes über die umweltgerechte Behandlung von Abfällen in Wien erfahren, in Europas größtem Kompostwerk Einblicke in die Herstellung von Kompost aus den Wiener Biotonnen bekommen oder in der Müllverbrennungsanlage Pfaffenau einen Blick in den Müllbunker werfen und erfahren, wie die Rauchgasreinigung funktioniert.

Kostenloses Angebot von April bis Oktober

Auftakt der heurigen Besuchssaison ist am 10. April. Von April bis Oktober werden Besichtigungen für 5 bis 25 Personen kostenlos angeboten. Termine, Anmeldungsmodalitäten und nähere Informationen finden Interessierte online unter wien.gv.at/umwelt/ma48/beratung/besichtigungen-aba.html

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter https://presse.wien.gv.at/bilder abrufbar. (Schluss) MA48

Rückfragen & Kontakt

Sandra Holzinger
Mediensprecherin „die 48er“
Telefon: +43 1 4000-48283
E-Mail: [email protected]

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