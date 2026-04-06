Hausruckviertler besuchte alle 573 NÖ Gemeinden

St. Pölten (OTS) -

Er hat die Welt 36-mal umrundet und 129 Länder gesehen, doch das größte Abenteuer lag für Gerald Stutz direkt vor der Haustür. Der gebürtige Hausruckviertler hat jede einzelne der 573 Gemeinden Niederösterreichs besucht. Ausgestattet mit seiner Kamera dokumentierte er jeden Stopp mit einem Ortstafel-Foto. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Landtagspräsident Karl Wilfing luden Stutz ins Landhaus St. Pölten für einen „Reisebericht aus erster Hand“ ein.

„Der Vergleich macht sicher: wer alle Gemeinden dieser Republik gesehen hat, weiß, wo es am schönsten ist - natürlich bei uns in Niederösterreich“, sagte die Landeshauptfrau nach dem Treffen. Sie betonte: „Was mich besonders freut ist, dass Gerald Stutz nicht einfach nur durch 573 Gemeinden Niederösterreichs durchgefahren ist. Er hat unsere Gastfreundschaft erlebt, regionale Schmankerl, gute Weine und auch den einen oder anderen Schnaps. Deshalb bin ich mir sicher, er kommt auch bald wieder zurück ins Heimatland der Genießerinnen und Genießer. Und darauf freuen wir uns.“

Landtagspräsident Karl Wilfing, der Stutz und seine Reisebegleiter zufällig bei einem Stopp in Schrattenberg traf und damals sogar selbst zur Kamera griff, gratuliert herzlich: „Wer Niederösterreich bis in den letzten Winkel bereist, spürt die enorme Vielfalt und den Zusammenhalt in unseren Gemeinden. Gerald Stutz hat bewiesen, dass man nicht immer in die Ferne schweifen muss, um das Besondere zu finden – oft wartet es direkt hinter der nächsten Ortstafel.“

Für Gerald Stutz ist die Reise durch die Bundesländer eine bewusste Entdeckungsreise: „Damit ich nicht nur die große weite Welt, sondern auch meine schöne Heimat noch besser kennen lerne, habe ich vor Jahren beschlossen, alle Gemeinden in Österreich zu besuchen. Oberösterreich, Salzburg, Burgenland, Kärnten und nun Niederösterreich sind schon fertig, die restlichen Bundesländer in Arbeit“, so Stutz, der jeden Gemeindebesuch mit einem Foto von sich und der jeweiligen Ortstafel dokumentiert hat.

Das Ziel ist es, alle 2.092 Gemeinden Österreichs zu besuchen. Seine Erlebnisse teilt er auf seiner Website www.stutzgerald.at, die er selbst als die „verrückteste Homepage Österreichs“ bezeichnet. Dort finden sich nicht nur Beweise von mittlerweile 1.786 besuchten österreichischen Gemeinden, sondern auch beeindruckende Sammlungen: von 547 UNESCO-Welterbestätten über 768 Gewässerproben aus aller Welt bis hin zu 481 verspeisten Brettljausen.