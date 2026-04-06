„ZIB Wissen“ zur „Entscheidung in Ungarn“

Wien (OTS) -

Unser Nachbarland steht am 12. April 2026 vor einer Schicksalswahl: Nach 16 Jahren könnte Ministerpräsident Orbán seine Macht verlieren. Wo steht Ungarn vor dieser wichtigen Entscheidung? Wer ist Orbáns Herausforderer Péter Magyar? Wie eng sind die Beziehungen zu Österreich, historisch und aktuell? Und wie ist das Verhältnis zur EU? „ZIB Wissen“ bringt Reportagen aus Ungarn und aus dem Grenzgebiet zum Burgenland. Gast im Studio bei Nadja Bernhard und Tarek Leitner ist am Dienstag, dem 7. April, um 20.15 Uhr in ORF 2 der langjährige Ungarn-Korrespondent Ernst Gelegs. Außerdem gibt es Schaltungen zu Paul Krisai in Budapest und Raffaela Schaidreiter in Brüssel sowie ein Interview mit Paul Lendvai. Die Sendung wird zudem mit Österreichischer Gebärdensprache (ÖGS) angeboten.

Apropos Ernst Gelegs: Der ehemalige ORF-Ungarn-Korrespondent ist am Dienstag, dem 7. April, auch zu Gast in „Guten Morgen Österreich“ (6.30 Uhr, ORF 2, ORF ON).

Ebenfalls über die Ungarn-Wahl sprechen Politologe Peter Filzmaier und „ZIB 2“-Moderator Armin Wolf in „Der Professor und der Wolf“ am Dienstag, dem 7. April, um 23.35 Uhr in ORF 1 und bereits ab 20.00 Uhr auf ORF ON. Erstmals ist auch ein Gast mit von der Partie: ORF-Ungarn-Korrespondent Paul Krisai.

Weitere Sendungen zur Wahl in Ungarn

ORF III widmet sich in der nächsten „zur SACHE“-Ausgabe am Mittwoch, dem 8. April, um 22.30 Uhr der Frage „Ungarn wählt: Orbáns Ende?“: Bei Wolfgang Geier diskutieren Eszter Kováts (Politikwissenschafterin, Universität Wien), Boris Kálnoky (Leiter der Medienschule am regierungsnahen Mathias-Corvinus-Collegium in Budapest) und Ernst Gelegs (ehemaliger ORF-Korrespondent Budapest). Danach steht die Dokumentation „Europa rechts außen: Viktor Orbáns Projekt“ (23.20 Uhr) auf dem Programm. Der Film von Feurat Alani führt ins Zentrum beispielloser Einflussstrategie und zeigt, wie der Politiker Medienmacht, Geld, Thinktanks und persönliche Allianzen nutzt, um seine Ideen weit über Ungarn hinaus zu verankern. So wurde ein nationaler Regierungschef zum Mentor, Vorbild und Architekten einer politischen Neuausrichtung Europas.

Am Wahlsonntag

Am Wahltag, dem 12. April, berichten alle Ausgaben der „ZIB“ und die Ö1-Journale mit Reportagen und Live-Schaltungen aus Budapest. Auch „Das Gespräch“ plant eine Runde zum Ergebnis der Ungarn-Wahl. Am Tag nach der Wahl wird das Ergebnis in den Ö1-Journalen und den „ZIB“-Ausgaben analysiert, Reaktionen darauf eingeholt und mit Live-Schaltungen zu den Korrespondentinnen und Korrespondenten eingeordnet.