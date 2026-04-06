„So isst Österreich besser“ über Pilzcremesuppe und Brotaufstriche

Wien (OTS) -

Ganz im Zeichen gesunder Ernährung steht der Mittwochabend am 8. April 2026 ab 21.05 Uhr in ORF 1 und schon vorab auf ORF ON: Pilzcremesuppe und Brotaufstriche aus dem Packerl oder doch lieber frisch zubereitet? Zwei Klassiker der Alltagsküche nimmt Silvia Schneider zum Auftakt in einer neuen Ausgabe von „So isst Österreich besser“ (21.05 Uhr) unter die Lupe. Ein „Rezept für ein langes Leben“ verspricht um 22.00 Uhr „Die Mittelmeerküche“.

So isst Österreich besser (um 21.05 Uhr in ORF 1 und 24 Stunden vorab auf ORF ON)

Pilzcremesuppe aus dem Packerl, Liptauer aus dem Kühlregal oder Hummus aus dem Plastikbecher – viele Klassiker der Alltagsküche versprechen schnellen Genuss mit wenigen Handgriffen. Doch was steckt tatsächlich hinter diesen Fertigprodukten? Und wie groß ist der Unterschied zu frisch zubereiteten Varianten? In einer neuen Ausgabe von „So isst Österreich besser“ ist Silvia Schneider zu Gast bei Max Stiegl im Burgenland. Gemeinsam mit Molekularbiologe Fritz Treiber nimmt sie beliebte Suppen und Brotaufstriche genau unter die Lupe.

Den Auftakt macht die Pilzcremesuppe. Während Max Stiegl mit frischen Schwammerln, Zeit und Sorgfalt kocht, erklärt Fritz Treiber, wie Pilzsuppenpulver entsteht, wie viel Schwammerln tatsächlich enthalten sind und welche Rolle Aromen und Bindemittel spielen. Ein Ausflug in den Wald mit einem Pilzexperten zeigt zudem, warum Pilze besondere Lebensmittel sind und worauf man beim Sammeln, aber auch beim Einkauf achten sollte.

Liptauer, Hummus und Eiaufstrich gelten als unkompliziert, sind industriell aber besonders anfällig für Streckmittel, Pulver und Haltbarkeitshelfer. Max Stiegl zeigt, wie einfach sich diese Aufstriche mit wenigen Zutaten selbst zubereiten lassen, während Fritz Treiber erklärt, welche technologischen Prozesse hinter den Supermarktprodukten stehen – von Eiweißpulver bis Rezepturentwicklung. Außerdem erklärt er, warum man aktuell besser auf Dosenprodukte verzichtet.

Außerdem erwarten die Zuseher:innen ein botanischer Exkurs zum Unterschied zwischen Paprika und Chili sowie regionale Fakten zur Paprikaproduktion.

Die Rezepte der Sendung sind in der ORF nachlese zu finden sowie auf https://extra.ORF.at und https://tv.ORF.at abrufbar.