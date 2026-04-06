Hebamme „Lena Lorenz“ ist wieder im Einsatz: ORF-Premiere für sechs neue Folgen der 12. Staffel ab 8. April

Wien (OTS) -

Judith Hoersch tritt am 8. April 2026 in ORF 2 und auf ORF ON wieder ihren Dienst als Hebamme „Lena Lorenz“ an: In sechs neuen Folgen in Spielfilmlänge begleitet sie in der zwölften Staffel der ORF/ZDF-Koproduktion immer mittwochs um 20.15 Uhr wieder Schwangere und beweist ihr Können und Feingefühl. So manche Patientinnen stellen Lena vor ungeahnte Herausforderungen und auch in ihrem Privatleben muss sie lernen, mit Schicksalsschlägen umzugehen. An der Seite von Judith Hoersch standen unter der Regie von Ulrike Hamacher, Franziska Jahn und Esther Wenger u. a. Eva Mattes, Raban Bieling, Bettina Redlich, Seán McDonagh und Liane Forestieri vor der Kamera.

Mehr zu den Inhalten der neuen „Lena Lorenz“-Filme:

„Muttergefühle“ am 8. April um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Die werdende Mutter Mona Treutlein (Carla Hüttermann) will ihr Baby zur Adoption freigeben. Lena Lorenz (Judith Hoersch) und die potenziellen Adoptiveltern des Babys, Katina (Mina Tander) und Jan Wolff (Tom Beck), begleiten die junge Frau. Doch je näher der Geburtstermin rückt, desto öfter zweifelt Mona an ihrer Entscheidung. Ihre Emotionen fahren Achterbahn, und das lässt die Wolffs um die Erfüllung ihres lang ersehnten Kinderwunschs bangen. Neben ihrem Job muss Lena Lorenz noch eine schwierige Entscheidung treffen: Soll sie mit ihrem Freund zusammenziehen?

„Loverboy“ am 15. April um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Hebamme Lena Lorenz nimmt die hochschwangere Sina Schumacher (Fanny Altenburger) unter ihre Fittiche. Die Frau ist vor ihrem Ex-Mann in eine Schutzwohnung geflüchtet. Gleichzeitig erreicht Lena eine traurige Nachricht: ihre Tante Liz White (Bettina Redlich) ist erneut an Krebs erkrankt und wünscht sich keine weitere Therapie. Zu allem Überfluss muss Lena damit zurechtkommen, dass ihr Freund Rob (Seán McDonagh) spontan mit seiner Tochter verreist.

„Klosterbaby“ am 22. April um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Klosterschwester Veronika (Miriam Fussenegger) hat ein Geheimnis: Sie ist schwanger. Die Frau hat aus Angst, ihr Zuhause im Orden zu verlieren, ihre Schwangerschaft geheim gehalten. Als die Priorin dennoch davon erfährt, muss Veronika das Kloster verlassen. Vorrübergehend kommt die Schwangere am Lorenzhof unter. Auch privat bleibt es turbulent im Leben der Hebamme: Kann Lena den Wunsch ihrer todkranken Tante, in Ruhe sterben zu dürfen, akzeptieren?

„Schutzlos“ am 29. April um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Die Schwangerschaft von Sabrina Kettler (Sarah Alles-Shahkarami) läuft alles andere als rund. Die werdende Mutter braucht dringend ärztliche Betreuung. Doch Hebamme Lena Lorenz findet heraus, dass Sabrina nicht versichert ist. Das erklärt auch, warum die Patientin diverse Vorsorgeuntersuchungen nicht gemacht hat. Lorenz gibt ihr Bestes der Frau zu helfen, doch am Ende bleibt nur eine Möglichkeit: Sabrina muss ihren Lebenstraum und die Grundlage ihrer Selbstständigkeit, den Foodtruck, verkaufen. Lenas Freund kehrt verfrüht mit seiner Tochter zurück, und Eva Lorenz (Eva Mattes) muss eine folgenschwere Entscheidung treffen: Soll sie den letzten Weg ihrer Schwester im Zuge eines assistierten Suizids begleiten?

„Auf Augenhöhe“ am 6. Mai um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Die neue Kollegin von Lena Lorenz, Gesa Hahn (Anna Fischer), scheint sehr engagiert und offen. Aber als Lena erfährt, dass Fine Kleinert (Süheyla Ünlü) seit der traumatischen Geburt ihres Kindes an Panikattacken leidet, stellt sie sich die Frage, was wohl bei der Geburt im Kreissaal passiert ist. Hat Gesa etwa die Kontrolle verloren? Auch der Kindesvater ist der Meinung, dass Gesa Grenzen überschritten hätte. Rob entdeckt eine alte Leidenschaft für sich und möchte neu durchstarten.

„Wahlverwandtschaft“ am 13. Mai um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Lena Lorenz begleitet das Paar Nilay (Janina Fautz) und Tom (Jonathan Beck) nach der Geburt ihres Babys. Die Beziehung der jungen Eltern leidet unter der neuen Belastung eines Neugeborenen, daher bitten sie Nilays Vater um Hilfe – mit dramatischen Folgen. Am Lorenzhof steht alles im Zeichen der Trauer: Lenas Tante ist verstorben und ein weiterer Abschied steht noch bevor – Rob muss Lenas Sohn erklären, dass er für lange Zeit verreisen wird.