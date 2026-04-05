Bis zu 503.000 sahen ORF-1-Premiere von „Herzklang – Zurück zu mir“ mit Melissa Naschenweng

Wien (OTS) -

Auf die Alm zog es gestern, am Karsamstag, dem 4. April 2026, um 20.15 Uhr in einer ORF-1-Premiere Melissa Naschenweng gemeinsam mit bis zu 503.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Im Durchschnitt sahen 454.000 (vorläufige Gewichtung) bei 21 Prozent Marktanteil (12+) die beliebte Kärntner Musikerin in der ORF-Romanze „Herzklang – Zurück zu mir“ (weiterhin auf ORF ON verfügbar) in der Rolle von Schlagersängerin Melanie, die an ihrem Karriereweg zweifelt und sich, nachdem sie von ihrem Freund betrogen wurde, in ihre Heimat zurückzieht und auf der Almwirtschaft ihrer Großmutter aushilft. In den jungen Zielgruppen 12–29 und 12–49 lag der Marktanteil des von Patricia Frey nach einem Drehbuch von Harald Haller und Marc Brugger inszenierten Spielfilms mit u. a. auch Ferdinand Seebacher (in ORF 1 ab 13. April auch in „Kommissar Rex“), Michael Steinocher, Katharina Pichler, Christina Cervenka, Martin Muliar, Elfriede Schüsseleder und Rainer Wöss in weiteren Rollen bei 17 bzw. 20 Prozent. Weitere Informationen zum Inhalt des Films sind unter https://presse.ORF.at zu finden.

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: „Rot-weiß-rote TV-Unterhaltung mit Herz“

„Der Heimatfilm ist wieder da – und wie! ‚Herzklang – Zurück zu mir‘ liefert rot-weiß-rote TV-Unterhaltung mit Herz, verleiht dem Genre liebevoll einen modernen Anstrich und holt es mühelos in die heutige Zeit. Wunderschöne Naturaufnahmen gepaart mit ganz viel Gefühl haben die Zuschauer:innen dazu eingeladen, gemeinsam mit Melissa Naschenweng ihren Alltag für eineinhalb Stunden hinter sich zu lassen – und wir freuen uns zu sehen, wie viele dieser Einladung gefolgt sind!“

„Herzklang – Zurück zu mir“ ist eine Produktion von JewelLabs Pictures GmbH und Graf Filmproduktion GmbH in Koproduktion mit dem ORF, gefördert von FISA+, ABA (Film in Austria), Fernsehfonds Austria, Carinthia Film Commission / Land Kärnten sowie Cine Tirol Film Commission.

„Hoamat in mir“: Neuer Melissa-Naschenweng-Song zur Filmpremiere

Zur ORF-1-Premiere von „Herzklang – Zurück zu mir“ durften sich Fans von Melissa Naschenweng auch über neue Musik des Schlagerstars freuen: Der Release des von Melissa Naschenweng und ihrem Produzenten Sebastian Steinhauser eigens für den Film geschriebenen und komponierten Songs „Hoamat in mir“, der am Ende von „Herzklang – Zurück zu mir“ zu hören ist, fand gemeinsam mit dem Film statt. Neben der

Filmmusik von Elisabeth Kaplan und Florian Hirschmann gibt es im Film auch weitere Titel von Melissa Nassenweng zu hören: „Lalelu“ und „Legenden“.