  • 04.04.2026, 11:56:02
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FPÖ - Simmering: Bürgerprotest gegen Verbauung am Weichseltalweg

Rathaus-Diktat statt Bürgerbeteiligung

Wien (OTS) - 

Großer Andrang herrschte bei der heutigen Bürgerversammlung der FPÖ Simmering am Weichseltalweg: Zahlreiche Anrainer nutzten die Gelegenheit, um ihrem Unmut über das geplante Bauprojekt Ausdruck zu verleihen und scharfe Kritik an SPÖ und NEOS zu üben.

Zwischen 10:00 und 12:00 Uhr standen FPÖ-Bezirksräte sowie Bezirksvorsteher-Stellvertreter Daniel Eigner und Landtagsabgeordneter Paul Johann Stadler für Gespräche zur Verfügung. Der Tenor der Veranstaltung war eindeutig: Viele Bürger fühlen sich übergangen und in ihren Anliegen nicht ernst genommen.

Im Zentrum der Kritik stand SPÖ-Bezirksvorsteher Thomas Steinhart. Aus Sicht zahlreicher Anrainer würden die Entscheidungen im Rathaus getroffen und im Bezirk umgesetzt. Statt auf die Sorgen der Bevölkerung einzugehen, werde das Projekt trotz massiven Widerstands weiter vorangetrieben.

„Was wir heute erlebt haben, zeigt klar: Die Menschen wollen gehört werden – und sie haben es satt, dass über ihre Köpfe hinweg entschieden wird“, betont Bezirksvorsteher-Stellvertreter Daniel Eigner.

Besonders kritisch gesehen wird die geplante Verbauung mit rund 750 Wohneinheiten. Viele Bürger befürchten eine massive Zunahme des Verkehrs, steigenden Parkplatzdruck sowie den Verlust von Grünflächen und damit eine deutliche Verschlechterung der Lebensqualität im Grätzel.

Die Flächenwidmung wurde von SPÖ und NEOS mit knapper Mehrheit beschlossen – gegen die Stimmen der Opposition und trotz tausender Einwendungen aus der Bevölkerung. Auch der Umgang mit möglichen Befangenheiten sorgt weiterhin für Kritik.

„Wenn tausende Bürger Einwände erheben und diese einfach ignoriert werden, dann ist das kein Dialog mehr, sondern ein politisches Durchdrücken“, erklärt FPÖ-Landtagsabgeordneter Paul Johann Stadler.

Für die FPÖ steht fest, dass der Widerstand gegen das Projekt weiter wachsen wird. „Simmering ist kein Experimentierfeld für Prestigeprojekte aus dem Rathaus. Wir werden uns mit aller Kraft dagegenstellen“, so Eigner und Stadler abschließend.

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