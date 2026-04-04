Lotto: Bonus-Runde brachte Jackpot – am Sonntag geht es um 1,3 Mio. Euro

Wien (OTS) -

Die Bonus-Ziehung am Karfreitag brachte keinen Sechser, und so geht es am Ostersonntag um einen Jackpot mit zumindest 1,3 Millionen Euro.

Über ein verfrühtes Ostergeschenk in Höhe von jeweils rund 24.800 Euro dürfen sich ein:e Wiener:in, ein:e Steirer:in sowie ein:e Spielteilnehmer:in aus dem Burgenland freuen: Sie erzielten per Quicktipp (Wien) bzw. via Normalschein einen Fünfer mit Zusatzzahl.

Ebenso Grund zur Freude hat ein:e Niederösterreicher:in: Auf einen ihrer bzw. seiner Tipps fiel der Bonus in Höhe von 30.000 Euro, der unter allen mitspielenden Tipps verlost wurde.

LottoPlus

Bei LottoPlus hat es am Freitag ebenfalls keinen Sechser gegeben, was wiederum den den Gewinn der 24 Fünfer erhöhte. Auf sie wurde die Gewinnsumme aufgeteilt, und so erhalten sie jeweils rund 8.500 Euro. Beim LottoPlus Sechser am Sonntag geht es um 150.000 Euro.

Joker

Beim Joker schließlich ging es um einen Jackpot, und der konnte zweimal geknackt werden. Für das „Ja“ zur richtigen Joker Zahl gehen rund 171.800 Euro einmal nach Wien und einmal in die Steiermark.

Die Ziehung am Ostersonntag moderiert Thomas May.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Freitag, 3. April 2026, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen