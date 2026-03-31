SPÖ-Babler: „Peter Kaiser hat Kärnten auf Erfolgskurs gebracht – mit Verantwortung, Haltung und konsequenter Arbeit für die Menschen“

Wien (OTS) -

SPÖ-Bundesparteivorsitzender, Vizekanzler Andreas Babler hat heute, Dienstag, das erfolgreiche und verantwortungsvolle Wirken von Landeshauptmann Peter Kaiser gewürdigt. „Mit Peter Kaiser verlässt heute ein großartiger Politiker und persönlicher Freund die Kärntner Landesregierung, der sich durch Besonnenheit, Handschlagqualität und Verlässlichkeit auszeichnet. Peter Kaiser hat Kärnten nach Jahren der zerstörerischen Chaos-Politik von FPÖ und BZÖ wieder auf Erfolgskurs gebracht – mit Verantwortung, Haltung und konsequenter Arbeit für die Menschen. Peter Kaiser hat in schwierigen Zeiten Verantwortung übernommen und gezeigt, wie viel Positives man mit einer Politik des Zusammenhalts, Respekts und Dialogs für die Menschen erreichen kann“, verweist Babler gegenüber dem SPÖ-Pressedienst auf Meilensteine der Ära Peter Kaiser wie zum Beispiel den Gratiskindergarten, die Bildungsoffensive, die Wohnbeihilfe-Reform und die Bewältigung der von FPÖ und BZÖ verschuldeten Hypo-Heta-Krise. ****

SPÖ-Chef, Vizekanzler Babler betonte weiters, dass „Peter Kaiser Kärnten über viele Jahre hinweg mit großem Sachverstand, Weitsicht und einem klaren Fokus auf die Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen geführt hat. Sein Einsatz für soziale Gerechtigkeit und ein gutes Miteinander hat Kärnten nachhaltig geprägt und nach vorne gebracht. Überall dort, wo Sozialdemokrat*innen Verantwortung übernehmen, geht es den Menschen besser“, so Babler.

„Lieber Peter, ich danke dir für deine Freundschaft und die jahrelange, gute Zusammenarbeit. Du hast nicht nur für dein Heimatbundesland, sondern auch für unsere gesamte Bewegung unglaublich viel Positives geleistet und erreicht“, so Babler, der sich auf die Zusammenarbeit mit Kärntens neuem Landeshauptmann Daniel Fellner freut und ihm viel Erfolg und Kraft wünscht. (Schluss) mb/ls/lw