Los geht‘s: Startschuss für die Niederösterreich-CARD

St. Pölten (OTS) -

Mit 1. April startet die Niederösterreich-CARD offiziell in ihre 21. Saison – und das mit einem Rekordangebot: Über 365 Ausflugsziele, darunter 17 neue Highlights, stehen 2026/27 zur Auswahl und machen Lust auf Erlebnisse. Bereits über 130.000 Karteninhaberinnen und -inhaber brachte allein der Vorverkauf. Das Warten auf die neue Saison hat ein Ende: Neue Ausflugsziele starten, und alle, die die CARD erstmals erworben haben, können nun loslegen.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner betont dazu: „Mit 1. April fällt in Niederösterreich seit jeher der Startschuss für die neue Ausflugssaison mit der Niederösterreich-CARD. Seit zwei Jahrzehnten steht sie für Qualität, bringt Wertschöpfung ins ganze Land und zeigt eindrucksvoll, wie attraktiv Niederösterreich als Freizeit- und Urlaubsdestination ist. Ich wünsche allen viel Freude bei ihren ersten CARD-Ausflügen!“ Davon ist auch Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung, überzeugt: „Der neue Katalog liegt bereit und ist so umfangreich wie noch nie – mit dem Saisonstart ist er nun auch uneingeschränkt gültig, und mit über 365 Ausflugszielen ist auch bei längeren Aufenthalten in Niederösterreich für viel Programm gesorgt.“

In der Saison 2025/26 wurden über 1,8 Millionen Ausflüge mit der Niederösterreich-CARD getätigt. Und der Vorverkauf für die neue Saison entwickelt sich äußerst positiv: Knapp 130.000 Niederösterreich-CARDs wurden bereits ausgegeben – das sind rund 8.000 Karten bzw. etwa sechs Prozent mehr als im bisherigen Rekordjahr 2024/25. Das Angebot wurde auch heuer wieder erweitert. Neu mit dabei in der Saison 2026/27 sind das Augustiner Chorherrenstift Vorau sowie ein begleiteter Rundgang durch Eggenburg. Auch die boulderbar St. Pölten und der Edelsteinpark Arena Pöggstall erweitern das Programm, wobei letzterer nach Fertigstellung öffnet. Zusätzlich zählen der Eis-Greissler Erlebnispark und das Flugmuseum Aviaticum zu den neuen Attraktionen. Für Bade- und Freizeitspaß sorgen unter anderem das Freibad Kilb, das Freizeitzentrum Langau, das Gablitzer Freibad sowie das Parkbad Retz. Sport- und Familienangebote werden durch den Happyland Eislaufplatz, die Kids World St. Pölten, den Masters of Dirt World–Trampolin Park und StarJump Oberwart ergänzt. Auch kulturell gibt es Zuwachs: Das KunstHausWien-Museum Hundertwasser sowie die Niederösterreichische Landesausstellung 2026 sind ebenfalls neu im Angebot. Darüber hinaus wird eine exklusive Stadttour anlässlich „40 Jahre Landeshauptstadt St. Pölten“ angeboten.

Ein besonderes Highlight der neuen Saison ist der digitale Ausflugsassistent „CARDi“, der am 1. April seinen Dienst aufnimmt und die Planung und Durchführung von Ausflügen noch einfacher macht. Nutzerinnen und Nutzer erhalten damit personalisierte Empfehlungen und einen noch besseren Überblick über das umfangreiche Angebot. Mit über 300 Ausflugszielen in Niederösterreich sowie weiteren Angeboten in Wien und den angrenzenden Bundesländern bietet die CARD ganzjährig umfangreiche Möglichkeiten für Freizeit und Urlaub. Sie lohnt sich bereits nach wenigen Besuchen und ist damit sowohl für spontane Ausflüge als auch für geplante Kurzurlaube ideal. Klemens Wögerer, Geschäftsführer der Niederösterreich-CARD, sagt: „Erstmals liegt das Sparpotenzial der CARD bei über 4.000 Euro. Ihr Mehrwert ist für die Nutzerinnen und Nutzer damit sehr rasch spürbar – dafür sprechen auch die sehr guten Vorverkaufszahlen.“

Mit dem Start am 1. April 2026 beginnt eine neue Saison voller Entdeckungen – abwechslungsreich, digital unterstützt und so umfangreich wie nie zuvor. Für die Saison 2026/27 kostet die NÖ-CARD für Erwachsene bei Neukauf 89 Euro und bei Verlängerung 84 Euro. Jugendliche, die zwischen 2010 und 2020 geboren sind, zahlen bei Neukauf 48 Euro und bei Verlängerung 45 Euro. Bis zu drei Kinder (Jahrgang 2021–2026) kommen gratis mit. Beziehen kann man die CARD in der NÖ-CARD-App, über den Online-Shop, die Hotline 01/535 05 05 sowie bei teilnehmenden Trafiken in Wien und Niederösterreich, Raiffeisenbanken in Niederösterreich, OMV-Tankstellen in Niederösterreich und Wien und ausgewählten CARD-Ausflugszielen.

Nähere Informationen: NÖ-Werbung, Sophie Seeböck, BA, Pressesprecherin, Telefon 02742/9000 DW 19844, E-Mail [email protected], www.niederoesterreich.at, www.niederösterreich-card.at