FPÖ-Landbauer: „Kriminalitätsstatistik ist Spiegelbild der gescheiterten Willkommenspolitik“

Sankt Pölten (OTS) -

„Wenn mittlerweile jeder zweite Tatverdächtige kein Österreicher ist, zeugt das vom Versagen der Bundesregierung, die in den letzten Jahren kriminelle Migranten scharenweise ins Land karrte“, schüttelt FPÖ Niederösterreich Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer nach Vorliegen der neuesten Kriminalitätsstatistik den Kopf.

Besonders der Anstieg der syrischen Tatverdächtigen um 25 % in nur einem Jahr seit 2024 und der rasante Anstieg der Jugendkriminalität geben Anlass zur größten Sorge: „Wenn man sich die Zahl der 10- bis 14-jährigen Tatverdächtigen ansieht, weiß man ganz genau, wohin die Reise geht. Dass in dieser Gruppe auch wieder die Syrer hervorstechen, ist auch keine Überraschung. Das ist jedoch importierte Ausländerkriminalität, ich verwehre mich, unsere anständigen Jugendlichen mit diesem kriminellen Nachwuchs in einen Topf zu werfen“, so Landbauer.

Ausdrücklich lobt Landbauer die starke und selbstlose Arbeit der heimischen Polizeikräfte: „Unsere Polizisten sind tagtäglich mit der Ausländerkriminalität konfrontiert. Wir Freiheitliche haben von der ersten Stunde an vor diesem Asylwahnsinn samt Folgen gewarnt und wurden dafür diffamiert. ÖVP-Innenminister Karner hat bis auf seine Politshow nichts mehr im Griff. Die Situation ist längst außer Kontrolle. Nur die FPÖ hat den Mut und die Kraft, dieses Land vor kriminellen Tätern zu schützen. Es braucht einen sofortigen Asylstopp, Grenzen dicht, und Remigration ist das Gebot der Stunde“, schließt Udo Landbauer.