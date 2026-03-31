FPÖ – Berger zu Kriminalstatistik: Jugendkriminalität explodiert in Wien

Wien (OTS) -

Der Wiener FPÖ-Sicherheitssprecher Stadtrat Stefan Berger zeigt sich angesichts der aktuellen Kriminalstatistik 2025 schockiert über den dramatischen Anstieg der Jugendkriminalität: „Die Zahlen explodieren und SPÖ, ÖVP und NEOS haben bei der Kriminalitätsbekämpfung völlig versagt. Trotz der vor zwei Jahren angekündigten Maßnahmen ist bis heute nichts passiert. Die damalige Aktion von SPÖ-Bürgermeister Ludwig, ÖVP-Innenminister Karner und NEOS-Chef Wiederkehr am Reumannplatz war nichts anderes als eine billige PR-Show“, so Berger zum Anstieg von über 18 Prozent bei den 10- bis 14-Jährigen im Vergleich zum Vorjahr.

Gescheitert seien auch die von der SPÖ propagierten Maßnahmen wie Parkbetreuung und der Ausbau von Jugendzentren: „Hier wird viel Steuergeld in rote Parteistrukturen gepumpt, ohne dass irgendeine messbare Verbesserung eintritt. Diese ideologisch motivierten Projekte sind gescheitert.“

Zudem sei der Anteil ausländischer Tatverdächtiger erneut gestiegen und liege mittlerweile bei nahezu 60 Prozent. „Diese Entwicklung ist das direkte Ergebnis der fatalen Willkommenspolitik der Ludwig-SPÖ seit dem Jahr 2015. Diese hat uns nicht nur horrende Kosten bei den Sozialausgaben beschert, sondern auch die Kriminalität massiv ansteigen lassen“, so Berger.

Die FPÖ fordert als Konsequenz die Senkung des Strafmündigkeitsalters von 14 auf 12 Jahre. „Es kann nicht sein, dass immer jüngere Täter schwere Straftaten begehen, ohne dass der Rechtsstaat wirksam eingreifen kann. Der linke Kuschelkurs gegenüber jungen Straftätern ist der völlig falsche Weg. Wer glaubt, mit Freizeitangeboten und sozialpädagogischen Experimenten Kriminalität einzudämmen, verkennt die Realität auf Wiens Straßen“, betont der Wiener FPÖ-Sicherheitssprecher.