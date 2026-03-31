SP-Neumayer: Verantwortung statt FPÖ-Kahlschlagpolitik

Wien (OTS) -

Scharfe Kritik an der heutigen Aussendung der FPÖ übt SPÖ Wien-Landesparteisekretär Jörg Neumayer, MA: „Wien wirtschaftet solide, verantwortungsvoll und zukunftsorientiert, und das, ohne bei jenen Investitionen zu kürzen, die für die Wienerinnen und Wiener wirklich zählen: Arbeit, Gesundheit, Bildung und Lebensqualität. Wir sparen mit Augenmaß, aber sicher nicht bei den Menschen. Kurzsichtige Sparpolitik auf Kosten der Wienerinnen und Wiener zerstört Zukunftschancen und ist ebenso keine Lösung wie Privatisierungen und das Streichen zentraler Leistungen.”

„Die Fakten sprechen eine klare Sprache: Wien hat seine Finanzen stabil gehalten und sich bei der Pro-Kopf-Verschuldung im Bundesländervergleich verbessert. Wien liegt bei der Verschuldung, sowohl pro Kopf als auch gemessen an der Wirtschaftsleistung, im soliden Mittelfeld aller Bundesländer. Deutlich höhere Verschuldungswerte finden sich in Bundesländern wie der Steiermark und Niederösterreich, wo die FPÖ in Regierungsverantwortung steht. Auch Kärnten liegt weiterhin vor Wien, ein Erbe politischer Entscheidungen, die eng mit der Regierungszeit von Haider verbunden sind“, betont der SPÖ Wien-Landesparteisekretär.

„Die FPÖ zeigt einmal mehr, dass es dieser Partei nicht um Lösungen für die Wienerinnen und Wiener geht, sondern um Stimmungsmache. Die Wiener Sozialdemokratie steht hingegen für Stabilität, Verantwortung und eine Politik, die auch in schwierigen Zeiten verlässlich an der Seite der Menschen bleibt“, stellt der SPÖ Wien-Landesparteisekretär klar. „Wien investiert in die Zukunft, schützt gleichzeitig die Menschen und wirtschaftet verantwortungsvoll. Genau diesen Wiener Weg werden wir weitergehen: konsequent, sozial und mit klarem Fokus auf die Wienerinnen und Wiener“, so Neumayer abschließend. (Schluss)