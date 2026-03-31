Deutsch (SPÖ) ad ÖVP: „Figl übt sich einmal mehr im Schlechtreden der Stadt”

Wien (OTS) -

Als „völlig haltlos und fernab jeder Realität“ bezeichnet SPÖ-Gemeinderat Christian Deutsch, Vorsitzender des Finanzausschusses, die jüngsten Angriffe von ÖVP Wien-Landesparteiobmann Markus Figl auf die Wiener Stadtfinanzen. „Während die ÖVP sich einmal mehr darin übt, unsere Stadt schlechtzureden, sprechen die Zahlen eine klare Sprache der Stabilität und des Erfolgs. Die Wiener*innen lassen sich von diesen ÖVP-Methoden nicht täuschen – das zeigen auch die aktuellen Sonntagsumfragen deutlich“, so Deutsch.

Konsequenter Budgetvollzug: 26 Prozent Reduktion bei prognostiziertem Defizit

Durch einen konsequenten und verantwortungsvollen Budgetvollzug im Jahr 2025 ist es gelungen, das prognostizierte Defizit von 3,8 Mrd. Euro auf 2,8 Mrd. Euro zu senken. Das entspricht einer Reduktion von rund 26 Prozent. „Wir beweisen, dass soziale Sicherheit und wirtschaftliche Vernunft Hand in Hand gehen. Wir in Wien setzen auf eine stabile Finanzpolitik, die nicht bei den Menschen spart, sondern die kommunale Daseinsvorsorge nachhaltig absichert“, betont Deutsch.

Wien ist und bleibt der Wirtschaftsmotor Österreichs

„Dass Wien der unangefochtene Wirtschaftsmotor Österreichs ist, belegen die harten Fakten: Unser Wirtschaftswachstum liegt durchgängig über dem bundesweiten Schnitt. Mit einem historischen Beschäftigungsrekord und der Tatsache, dass jede vierte Unternehmensgründung in Österreich in unserer Stadt erfolgt, setzen wir klare Impulse für die Zukunft. Wien ist und bleibt zudem ein höchst attraktiver Top-Standort für internationale Betriebsansiedlungen. Wir in Wien beweisen täglich, dass eine starke Wirtschaft die Basis für soziale Sicherheit und die hohe Lebensqualität unserer Wiener*innen ist.“

Deutsch stellt abschließend klar: „Unser Ziel ist eine faire, sachliche und sozial ausgewogene Politik. Es geht um die Sicherung unserer Grundversorgung. Wir in Wien investieren weiter kräftig in Infrastruktur, leistbaren Wohnbau und soziale Sicherheit. Während andere blockieren, arbeiten wir täglich daran, Wien als lebenswerteste Stadt der Welt noch besser zu machen. Gemeinsam sorgen wir dafür, dass Wien eine Stadt der Solidarität und der hohen Lebensqualität für alle Wiener*innen bleibt.“ (Schluss) sh