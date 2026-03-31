SPÖ-Seltenheim: „Gut und notwendig, dass jetzt Licht ins blaue Dunkel kommt“ – „FPÖ muss jetzt liefern – und zwar vollständig“

Wien (OTS) -

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim hat heute, Dienstag, scharfe Kritik an der Intransparenz der FPÖ in Sachen EU-Wahlkampfkosten geübt. „Gesetze gelten auch für die FPÖ. Mit dem heutigen Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs hat die Verschleierungstaktik der FPÖ nach dem Motto ‚Im blauen Dunkeln ist gut munkeln’ jetzt ein Ende. Es ist gut und notwendig, dass jetzt Licht ins blaue Dunkel kommt“, betonte Seltenheim. Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Die FPÖ hat lange mit aller Gewalt versucht, eine Kontrolle ihrer Parteifinanzen zu verhindern. Da stellt sich jedem, der die FPÖ und ihre Skandale kennt, die Frage, was Kickl & Co. zu verbergen haben. Fakt ist: Die FPÖ muss jetzt liefern – und zwar vollständig und ohne weitere Ausreden und Täuschungsmanöver“, so Seltenheim gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. **** (Schluss) mb/lw