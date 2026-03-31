Botschaft Israel - Das neue Gesetz im Kontext von Israels Recht und Verantwortung zum Schutz seiner Bürger

Wien (OTS) -

Wer über die neue israelische Gesetzgebung im Zusammenhang mit der Todesstrafe für terroristische Handlungen debattiert, muss die besondere Sicherheitsrealität Israels berücksichtigen. Israel ist mit einer einzigartig herausfordernden und anhaltenden Bedrohungslage konfrontiert.



Das Land erlebt seit mehr als hundert Jahren brutalen Terrorismus – bereits seit der Zeit vor seiner Staatsgründung. Keine andere Nation ist einer Bedrohung ausgesetzt, die über einen so langen Zeitraum eine solche Intensität und ein solches Ausmaß erreicht. Die Ereignisse vom 7. Oktober stellten eine beispiellose Eskalation dar, die massenhafte, systematische Gewalt gegen Zivilisten umfasste, darunter Frauen und Kinder, sowie groß angelegte Geiselnahmen.

Israel hat als souveräner demokratischer Staat sowohl das Recht als auch die Verantwortung, Maßnahmen zum Schutz seiner Bürger gesetzlich zu verankern. Das neu verabschiedete Gesetz muss in diesem Kontext verstanden werden.

Bestehende Strafmaßnahmen haben nicht immer eine ausreichende abschreckende Wirkung erzielt. Insbesondere lebenslange Haftstrafen sind in einigen Fällen aufgrund von Gefangenenaustauschen nicht endgültig geblieben, was weitere terroristische Handlungen und Geiselnahmen begünstigt hat. Dieser Kreislauf hat eine erhebliche Herausforderung für Israels Fähigkeit dargestellt, sich wirksam zu verteidigen.

Es ist wichtig zu betonen, dass die Todesstrafe im israelischen Recht nichts Neues ist. Ähnlich wie in anderen demokratischen Staaten, darunter die Vereinigten Staaten, Japan und Indien, ist diese Maßnahme im israelischen Recht seit langem vorgesehen. Allerdings wurde sie nur einmal angewendet, was eine Tradition richterlicher Zurückhaltung widerspiegelt.

Die neu verabschiedete Gesetzgebung ist in ihrem Anwendungsbereich eng gefasst und rechtlich klar reguliert. Eine automatische Verurteilung sieht sie nicht vor. Über das Strafmaß entscheiden weiterhin die Gerichte im Rahmen ihres Ermessens. Sie gewährleistet das Recht auf Berufung, erlaubt die Aussetzung der Vollstreckung durch die politische Führung und unterliegt weiterhin der Möglichkeit einer präsidialen Begnadigung.

Israel bleibt dem Rechtsstaat, den demokratischen Werten und dem Schutz menschlichen Lebens verpflichtet. Ziel dieser Gesetzgebung ist es nicht, um ihrer selbst willen zu bestrafen, sondern eine außergewöhnliche Sicherheitsrealität zu adressieren und Anreize für terroristische Handlungen, Mord und die Entführung von Zivilisten zu beseitigen. Botschaft Israels Wien