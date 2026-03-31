- 31.03.2026, 13:57:33
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Einladung Pressekonferenz „Winter Varieté Amadé“: Neues Kulturhighlight wird in St. Johann in Salzburg präsentiert
Der Tourismusverband St. Johann in Salzburg und die Stadtgemeinde St. Johann im Pongau stellen gemeinsam mit dem Veranstalter Ars Media ein neues, hochkarätiges Kulturformat vor. Mit „Varieté Amadé“ entsteht ein einzigartiges Festival der internationalen Varietékunst, das künftig als kulturelles Highlight in der Region positioniert wird.
Im Rahmen der Pressekonferenz werden das Programm, die künstlerische Leitidee sowie der Moderator der Show erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Ein besonderer Höhepunkt erwartet die Gäste direkt vor Ort: Ein exklusiver Live-Showact gibt einen eindrucksvollen Vorgeschmack auf das, was das Publikum bei „Winter Varieté Amadé“ erwartet.
Im Anschluss an die Präsentation lädt der Veranstalter zu einem informellen Austausch bei Snacks und Getränken ein.
Termin
Montag, 20. April 2026
Zeit
11:00 bis 12:00 Uhr
Ort
JO Congress, Bühne und Großer Saal
Am Podium
Eveline Huber, Bürgermeisterin St. Johann im Pongau
Hannes Rieser, Geschäftsführer Tourismusverband St. Johann im Pongau
Freimuth Teufel, Intendant und Regisseur Wintervarieté Amadé
Norbert Neuschitzer, Geschäftsführer JO Congress
Anmeldung
Wir bitten um verbindliche Anmeldung bis spätestens 10. April 2026 per E-Mail, damit eine entsprechende Organisation des Caterings gewährleistet werden kann.
Sollten Sie an diesem Termin verhindert sein, stehen Ihnen die Presseunterlagen ab fünf Tage nach der Veranstaltung im Pressebereich unter www.wintervariete.at zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass in diesem Fall weder der Live-Showact noch die Präsentation der Videoclips der Künstler erlebt werden können.
Rückfragen & Kontakt
Tourismusverband St. Johann in Salzburg
Telefon: +436412 6036
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.josalzburg.com/
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