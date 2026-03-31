Einladung Pressekonferenz „Winter Varieté Amadé“: Neues Kulturhighlight wird in St. Johann in Salzburg präsentiert

St. Johann in Salzburg (OTS) -

Der Tourismusverband St. Johann in Salzburg und die Stadtgemeinde St. Johann im Pongau stellen gemeinsam mit dem Veranstalter Ars Media ein neues, hochkarätiges Kulturformat vor. Mit „Varieté Amadé“ entsteht ein einzigartiges Festival der internationalen Varietékunst, das künftig als kulturelles Highlight in der Region positioniert wird.

Im Rahmen der Pressekonferenz werden das Programm, die künstlerische Leitidee sowie der Moderator der Show erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Ein besonderer Höhepunkt erwartet die Gäste direkt vor Ort: Ein exklusiver Live-Showact gibt einen eindrucksvollen Vorgeschmack auf das, was das Publikum bei „Winter Varieté Amadé“ erwartet.

Im Anschluss an die Präsentation lädt der Veranstalter zu einem informellen Austausch bei Snacks und Getränken ein.

Termin

Montag, 20. April 2026

Zeit

11:00 bis 12:00 Uhr

Ort

JO Congress, Bühne und Großer Saal

Am Podium

Eveline Huber, Bürgermeisterin St. Johann im Pongau

Hannes Rieser, Geschäftsführer Tourismusverband St. Johann im Pongau

Freimuth Teufel, Intendant und Regisseur Wintervarieté Amadé

Norbert Neuschitzer, Geschäftsführer JO Congress

Anmeldung

Wir bitten um verbindliche Anmeldung bis spätestens 10. April 2026 per E-Mail, damit eine entsprechende Organisation des Caterings gewährleistet werden kann.

Sollten Sie an diesem Termin verhindert sein, stehen Ihnen die Presseunterlagen ab fünf Tage nach der Veranstaltung im Pressebereich unter www.wintervariete.at zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass in diesem Fall weder der Live-Showact noch die Präsentation der Videoclips der Künstler erlebt werden können.