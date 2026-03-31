  • 31.03.2026, 13:57:33
  • /
  • OTS0129

Einladung Pressekonferenz „Winter Varieté Amadé“: Neues Kulturhighlight wird in St. Johann in Salzburg präsentiert

Varieté Amadé Olena
St. Johann in Salzburg (OTS) - 

Der Tourismusverband St. Johann in Salzburg und die Stadtgemeinde St. Johann im Pongau stellen gemeinsam mit dem Veranstalter Ars Media ein neues, hochkarätiges Kulturformat vor. Mit „Varieté Amadé“ entsteht ein einzigartiges Festival der internationalen Varietékunst, das künftig als kulturelles Highlight in der Region positioniert wird.

Im Rahmen der Pressekonferenz werden das Programm, die künstlerische Leitidee sowie der Moderator der Show erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Ein besonderer Höhepunkt erwartet die Gäste direkt vor Ort: Ein exklusiver Live-Showact gibt einen eindrucksvollen Vorgeschmack auf das, was das Publikum bei „Winter Varieté Amadé“ erwartet.

Im Anschluss an die Präsentation lädt der Veranstalter zu einem informellen Austausch bei Snacks und Getränken ein.

Termin
Montag, 20. April 2026

Zeit

11:00 bis 12:00 Uhr

Ort

JO Congress, Bühne und Großer Saal

Am Podium

Eveline Huber, Bürgermeisterin St. Johann im Pongau
Hannes Rieser, Geschäftsführer Tourismusverband St. Johann im Pongau
Freimuth Teufel, Intendant und Regisseur Wintervarieté Amadé
Norbert Neuschitzer, Geschäftsführer JO Congress

Anmeldung

Wir bitten um verbindliche Anmeldung bis spätestens 10. April 2026 per E-Mail, damit eine entsprechende Organisation des Caterings gewährleistet werden kann.

Sollten Sie an diesem Termin verhindert sein, stehen Ihnen die Presseunterlagen ab fünf Tage nach der Veranstaltung im Pressebereich unter www.wintervariete.at zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass in diesem Fall weder der Live-Showact noch die Präsentation der Videoclips der Künstler erlebt werden können.

Rückfragen & Kontakt

Tourismusverband St. Johann in Salzburg
Telefon: +436412 6036
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.josalzburg.com/

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von Varieté Amadé Olena [Bild, 1.19MB]

Tourismusverband St. Johann in Salzburg

Rückfragen & Kontakt

Tourismusverband St. Johann in Salzburg
Telefon: +436412 6036
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.josalzburg.com/

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright