- 31.03.2026, 13:40:32
- /
- OTS0124
TV-Dokumentation des ORF Vorarlberg: „Osterbräuche rund um den Bodensee“
Am Ostersonntag, 5. April, um 17.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON
Wenn es um Rituale und Bräuche geht, ist die Zeit zwischen Aschermittwoch und Ostermontag die wohl intensivste Zeit des Jahres. Der ORF Vorarlberg beleuchtet in dieser TV-Dokumentation die vielen verschiedenen Osterbräuche, die rund um den Bodensee gepflegt werden. Zu sehen sind die „Geldbittelwäsch“ in Bregenz oder faszinierende und ganz unterschiedliche Osterbrunnen am schweizerischen und am deutschen Bodenseeufer. Religiöse Rituale wie die Palmweihe am Palmsonntag oder das Osterfeuer in der Osternacht werden ebenso gezeigt wie farbenfrohe Ostermärkte, das „Eiertütschen“ und natürlich der Osterhase, auf dessen Osternest sich wohl jedes Kind rund um den Bodensee freut.
Gestaltung: Ines Hergovits-Gasser
Kamera: Alexander Roschanek, David Spettel, Mike Tavera, Michael Gartner, Götz Wagner, Matthias Witzemann
Schnitt: Jürgen Bereuter
Redaktion: Angelika Simma-Wallinger
Gesamtleitung: Markus Klement
Rückfragen & Kontakt
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRF