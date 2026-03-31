TV-Dokumentation des ORF Vorarlberg: „Osterbräuche rund um den Bodensee“

Wien (OTS) -

Wenn es um Rituale und Bräuche geht, ist die Zeit zwischen Aschermittwoch und Ostermontag die wohl intensivste Zeit des Jahres. Der ORF Vorarlberg beleuchtet in dieser TV-Dokumentation die vielen verschiedenen Osterbräuche, die rund um den Bodensee gepflegt werden. Zu sehen sind die „Geldbittelwäsch“ in Bregenz oder faszinierende und ganz unterschiedliche Osterbrunnen am schweizerischen und am deutschen Bodenseeufer. Religiöse Rituale wie die Palmweihe am Palmsonntag oder das Osterfeuer in der Osternacht werden ebenso gezeigt wie farbenfrohe Ostermärkte, das „Eiertütschen“ und natürlich der Osterhase, auf dessen Osternest sich wohl jedes Kind rund um den Bodensee freut.

Gestaltung: Ines Hergovits-Gasser

Kamera: Alexander Roschanek, David Spettel, Mike Tavera, Michael Gartner, Götz Wagner, Matthias Witzemann

Schnitt: Jürgen Bereuter

Redaktion: Angelika Simma-Wallinger

Gesamtleitung: Markus Klement