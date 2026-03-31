Bundesheer: Neubesetzung im Logistikbereich

Wien (OTS) -

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner hat sich für vier neue Leiter und Stellvertreter in den Bereichen Logistik, Rüstung und Technik im Bundesheeres entschieden. Brigadier Gerhard Rauniak übernimmt die Führung der ‚Direktion 4’ - Logistik und wird von Oberst des Generalstabsdienstes Siegfried Skudnigg als stellvertretender Leiter und Chef des Stabes unterstützt. Brigadier Peter Pertl leitet künftig die ‚Direktion für Rüstung und Beschaffung‘. Oberst des Generalstabsdienstes Jürgen Schlechter wird Leiter des Amts für Rüstung und Wehrtechnik (ARWT).

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner: „Mit den Neubesetzungen setzen wir auf langjährige Erfahrung und fundiertes Fachwissen in allen logistischen, rüstungstechnischen und beschaffungsspezifischen Belangen. Die neuen Leiter bringen umfassende Führungskompetenz aus nationalen und internationalen Einsätzen mit und werden das Bundesheer in seiner Einsatzbereitschaft und Ausstattung entscheidend stärken.“

Brigadier Gerhard Rauniak leitet seit 2017 die Abteilung Rüstungspolitik im Bundesministerium für Landesverteidigung und bringt langjährige Erfahrung aus Kabinetts-, Organisations- und Logistikfunktionen mit. Er betreute beispielsweise im Kabinett des Verteidigungsministeriums die Bereiche Planung, Rüstung und Budget. Oberst des Generalstabsdienstes Siegfried Skudnigg ist seit Mai 2025 stellvertretender Leiter in der Abteilung ,Logistische Grundlagen‘. Zuvor war er Kommandant der Heereslogistikschule und war in verschiedenen Führungsfunktionen tätig, darunter auch als Kommandant der Joint Logistic Support Group im Kosovo. Brigadier Peter Pertl leitet derzeit die Abteilung Fahrzeuge, Gerät und persönliche Ausrüstung. Er bringt umfangreiche Erfahrungen aus Truppenverwendungen und Beschaffungs- und Ausrüstungsfragen des Bundesheeres mit. Oberst des Generalstabsdienstes Jürgen Schlechter war zuletzt Kommandant des ABC Abwehrzentrum in Korneuburg, dem Kompetenzzentrum für atomare, biologische und chemische Gefahren des Bundesheeres. Er verfügt über langjährige Erfahrung aus nationalen und internationalen Einsätzen sowie umfassende Qualifikationen in militärischer Führung und Prozessmanagement.

Die Direktion 4 Logistik des Bundesheeres ist für sämtliche logistischen Bereiche verantwortlich – von der Planung, über die Lagerung und Verteilung von Ausrüstung bis hin zur Versorgung der Truppen.

Die Direktion für Rüstung und Beschaffung sorgt dafür, dass das Bundesheer mit allen notwendigen Mitteln ausgestattet ist – von Fahrzeugen, Munition, Geräte sowie persönlicher Ausrüstung bis hin zu Waffensystemen. Außerdem verantwortet sie die Beschaffung und Betreuung der Informations- und Kommunikationstechnologie-Systeme.

Das Amt für Rüstung und Wehrtechnik ist das technische Kompetenzzentrum des Bundesministeriums für Landesverteidigung. Das ARWT begleitet jede Beschaffung – von Betriebsmitteln und medizinischer Ausrüstung bis hin zu Radpanzern oder Pionierbrücken – von der Planung über die Definition technischer Anforderungen bis zur Abnahme fertiger Produkte.