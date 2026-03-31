  • 31.03.2026, 12:07:02
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AK Schweitzer: Inflation darf kein Vorwand für Gewinnmaximierung sein

Reform des Preisgesetzes und rascher Ausbau Erneuerbarer Energien notwendig

Wien (OTS) - 

Der Iran-Krieg schlägt sich mittlerweile auch in den österreichischen Inflationszahlen nieder. Haupttreiber sind Treibstoffe und Heizöl. „Die Spritpreisbremse ist nur eine von vielen Maßnahmen, die notwendig sind, um die Inflation nicht davon galoppieren zu lassen“, erklärt Tobias Schweitzer, AK Bereichsleiter Wirtschaft.

Die AK bleibt bei ihrer Forderung, dass die Preise an den Tankstellen geprüft werden und bei unfairen Preissteigerungen eingegriffen wird. Aber nicht nur die Wirkung der neuen Spritpreisregelung muss genau analysiert werden. Die derzeitige Verunsicherung darf nicht dazu führen, dass einzelne Unternehmen Übergewinne machen. „Es ist nicht akzeptabel, wenn einzelne Unternehmen oder Branchen jetzt die Teuerung nutzen, um Angst zu schüren und dann satte Profite auf Kosten der Allgemeinheit zu machen“, so Schweitzer.

Außerdem ist eine Reform des Preisgesetzes notwendig: Unternehmen sollen beweisen müssen, dass ihre Preissteigerungen durch höhere Kosten gerechtfertigt sind. Weiters muss der Energiemarkt modernisiert werden. „An erster Stelle steht der Ausbau der Erneuerbaren Energien. Wir sehen jetzt, dass uns die Abhängigkeit von Öl- und Gasimporten auf den Kopf fällt – und da müssen wir raus.“

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