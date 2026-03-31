PALLAS CAPITAL Corporate Solutions berät die Gesellschafter der SGS Industrial Services beim Verkauf an SPIE

Wien/Dorf an der Pram (OTS) -

PALLAS CAPITAL Corporate Solutions GmbH hat die Gesellschafter der SGS Gruppe („SGS“) exklusiv im Prozess rund um den Verkauf an die SPIE Germany Switzerland Austria GmbH („SPIE“), eine Tochtergesellschaft der an der Euronext Paris gelisteten SPIE SA, beraten.

Die SGS ist ein weltweit agierender Spezialist für die mechanische Montage und elektrische Installation von Industrieanlagen mit einer Kundenbasis bestehend aus internationalen Konzernen. Als anerkannter “Enabler” der Energiewende bringt SGS tiefgreifendes Know-how in der Montage von Kraftwerken und Anlagen in den SPIE-Konzern ein. Die Akquisition der SGS durch SPIE erfolgt vor dem Hintergrund der langfristigen Nachfolgelösung und strategischen partnerschaftlichen Weiterentwicklung der SGS. SGS wird innerhalb der SPIE-Division “Industrial Services“ als eigenständige Geschäftseinheit weitergeführt, wobei das bewährte Management-Team die operative Leitung beibehält.

Die 2003 gegründete SGS mit Hauptsitz in Dorf an der Pram (Österreich) hat sich zu einem führenden Industriedienstleister entwickelt. SGS erwirtschaftete 2025 mit 800 Mitarbeitenden einen Umsatz von 180 Mio. Euro. An 16 Standorten realisiert das Unternehmen weltweite Projekte, unter anderem in Mitteleuropa, UK, USA und Australien. Das Leistungsportfolio umfasst die Montage hochkomplexer Industrieanlagen für Kunden in den Sektoren Energie, Metallurgie, Holz- und Sägewerksindustrie, Logistik sowie Umwelttechnik. Unter dem Gründer Werner Griesmaier wurde eine nachhaltige Zukunftsstrategie verfolgt, die nun durch die Partnerschaft mit dem SPIE-Konzern auf eine neue globale Ebene gehoben wird.

SPIE ist ein führender multitechnischer Dienstleister in den Bereichen Energie und Kommunikation. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die Gruppe einen Umsatz von rund 10,4 Mrd. EUR und beschäftigt über 55.000 Mitarbeiter weltweit. Mit der Übernahme der SGS stärkt SPIE signifikant seine Präsenz im DACH-Raum und erweitert seine Wertschöpfungstiefe um spezialisierte mechanische und elektrische Montagekapazitäten.

PALLAS CAPITAL hat die Verkäufer in allen Phasen des Verkaufsprozesses begleitet. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung.

Die Transaktion wurde seitens PALLAS CAPITAL von Maximilian Baar-Baarenfels und Hans Lassen (Managing Partner), sowie Hanna Spolwind (Associate Execution) betreut. Die rechtliche Beratung der Verkäufer übernahm die Anwaltskanzlei SAXINGER unter der Leitung von Wolfgang Lauss und Sebastian Hütter.