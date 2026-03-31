Aviso: Pressekonferenz der AktionsGemeinschaft zum Budgetloch der Bundes-ÖH

Wien (OTS) -

Die AktionsGemeinschaft lädt zur Pressekonferenz anlässlich neuer Erkenntnisse zum Budgetloch der Bundes-ÖH ein. Im Zentrum steht ein Verlust von über 1 Million Euro an Geldern, der durch mangelhafte Abrechnung und strukturelles Versagen entstanden ist.



Präsentiert werden Zahlen, neue Erkenntnisse und Forderungen zur Aufklärung.



Wann: 02.04.2026, 10:00 Uhr

Wo: Minoritenplatz 3, 1010 Wien (Vor dem BMFWF)

Teilnehmer:

Laurin Weninger, Bundesobmann der AktionsGemeinschaft

David Kloiber, Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses der Bundes-ÖH

Wir bitten um Anmeldung bis Donnerstag Früh unter [email protected]

Pressekonferenz der AktionsGemeinschaft zum Budgetloch der Bundes-ÖH

Datum: 02.04.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Vor Ministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung

Minoritenplatz 3

1010 Wien

Österreich