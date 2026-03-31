- 31.03.2026, 11:46:37
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Aviso: Pressekonferenz der AktionsGemeinschaft zum Budgetloch der Bundes-ÖH
Über 1 Million Euro Verlust durch Verwaltungsversagen – AG fordert vollständige Aufklärung
Die AktionsGemeinschaft lädt zur Pressekonferenz anlässlich neuer Erkenntnisse zum Budgetloch der Bundes-ÖH ein. Im Zentrum steht ein Verlust von über 1 Million Euro an Geldern, der durch mangelhafte Abrechnung und strukturelles Versagen entstanden ist.
Präsentiert werden Zahlen, neue Erkenntnisse und Forderungen zur Aufklärung.
Wann: 02.04.2026, 10:00 Uhr
Wo: Minoritenplatz 3, 1010 Wien (Vor dem BMFWF)
Teilnehmer:
- Laurin Weninger, Bundesobmann der AktionsGemeinschaft
- David Kloiber, Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses der Bundes-ÖH
Wir bitten um Anmeldung bis Donnerstag Früh unter [email protected]
Pressekonferenz der AktionsGemeinschaft zum Budgetloch der Bundes-ÖH
Datum: 02.04.2026, 10:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Vor Ministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung
Minoritenplatz 3
1010 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Pressereferent
Moritz Arbeiter
Telefon: +43 660 6441283
E-Mail: [email protected]
Website: https://aktionsgemeinschaft.at
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