VEREINIGTE BÜHNEN WIEN und WIENER STÄDTISCHE VERSICHERUNG bieten Schüler*innen ein besonderes Musicalerlebnis

Wien (OTS) -

Zum bereits 13. Mal bot die langjährige Kooperation der Vereinigten Bühnen Wien und der Wiener Städtischen Versicherung 100 Schüler*innen aus ganz Österreich eine unvergessliche Theatererfahrung: Bei einem Showbesuch und Musical-Workshop konnte Musiktheater unmittelbar erfahren und erlebt werden.

Die Vereinigten Bühnen Wien, ein Unternehmen der Wien Holding, und die Wiener Städtische Versicherung luden in diesem Jahr bereits zum 13. Mal 100 Schüler*innen aus ganz Österreich ins Theater ein. Mit dem Besuch der aktuellsten VBW-Erfolgsproduktion MARIA THERESIA – DAS MUSICAL im Ronacher boten sie den Kindern und Jugendlichen ein ganz besonderes Musiktheatererlebnis und eröffneten ihnen damit neue Zugänge zu Geschichte, Kunst und dem Theater als Ort der Inspiration.

„Als Wien Holding ist es uns ein zentrales Anliegen, kulturelle Teilhabe für junge Menschen aktiv zu fördern. Projekte wie diese Kooperation mit den Vereinigten Bühnen Wien und der Wiener Städtischen Versicherung ermöglichen es Schüler*innen, Musiktheater nicht nur zu sehen, sondern selbst zu erleben und kreativ mitzugestalten. Solche Initiativen leisten einen wichtigen Beitrag, um Begeisterung für Kunst und Kultur früh zu wecken und nachhaltig zu verankern. Mein Dank gilt allen Beteiligten, die dieses besondere Erlebnis bereits zum 13. Mal möglich machen.“, so Mag. Oliver Stribl, Geschäftsführer der Wien Holding.

„Kulturvermittlung und Jugendförderung sind uns ein großes Anliegen. Mit dem Besuch der aktuellen VBW-Musicalproduktion und dem umfangreichen Workshopangebot wollen wir Kindern und Jugendlichen den Zugang zu Kunst und Kultur erleichtern und ihr Interesse am Musiktheater langfristig wecken. Ich bedanke mich herzlich bei unserem Partner Wiener Städtische Versicherung für die langjährige Zusammenarbeit, die dieses Projekt bereits zum 13. Mal ermöglicht.“, so Prof. Dr. Franz Patay, Geschäftsführer der Vereinigten Bühnen Wien.

„Jungen Menschen die Türen zur faszinierenden Welt des Musiktheaters zu öffnen und Kunst unmittelbar erlebbar zu machen – das ermöglichen wir in Kooperation mit der Wiener Städtischen Versicherung und dem damit verbundenen Musical-Workshop. Es ist schön zu sehen, mit wie viel Motivation und Neugier die Schüler*innen dieses Angebot annehmen und auch ihrer eigenen Kreativität freien Lauf lassen. Wir hoffen, dass sie diese Eindrücke lange in Erinnerung behalten und nachhaltig ihre Begeisterung für das Genre Musical entdeckt haben.“, so Christian Struppeck, VBW Musical-Intendant.

Raum für Kreativität, Spaß und Freude am Musiktheater

40 Schüler*innen konnten in einem umfangreichen Musical-Workshop gemeinsam mit der Kulturvermittlerin der VBW Musicalsparte Theaterluft schnuppern. Mit Hilfe von theaterpädagogischen Spielen und Improvisationsübungen durften sie ihre eigene Kreativität entdecken und ausleben. Das Highlight war das gemeinsame Erarbeiten einer Choreografie zu einer Nummer aus dem Musical, die im Rahmen einer Abschlusspräsentation gezeigt wurde. Dabei freuten sich die Teilnehmenden über ganz besonderen Besuch: Die Musical-Stars Florian Heinke, Aeneas Hollweg, Amelie Polak und Andreas Wolfram aus MARIA THERESIA – DAS MUSICAL kamen persönlich zur Unterstützung vorbei. Ein einmaliges Erlebnis!

„Kinder und Jugendliche für Kunst und Kultur zu begeistern und ihnen besondere Erlebnisse zu ermöglichen, ist uns ein großes Anliegen. Die Kooperation mit den Vereinigten Bühnen Wien eröffnet jungen Menschen die einzigartige Chance, in die Welt des Musicals einzutauchen und diese aktiv mitzugestalten. Gerade die Kombination aus Workshop und Theaterbesuch schafft bleibende Eindrücke, stärkt kreative Fähigkeiten und vermittelt wertvolle Erfahrungen, die weit über den Moment hinauswirken. Solche Initiativen sind ein wesentlicher Bestandteil unseres gesellschaftlichen Engagements“, so DI Doris Wendler, Vorstandsdirektorin der Wiener Städtischen Versicherung.

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Fotocredit: Stefanie J. Steindl