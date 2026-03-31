  • 31.03.2026, 11:04:02
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  • OTS0083

Überwiegend nasse Fahrbahnen im Landesgebiet

Lkw-Kettenpflicht auf drei Straßenabschnitten

St. Pölten (OTS) - 

Die Fahrbahnen der Landesstraßen B und L in Niederösterreich sind am heutigen Dienstag größtenteils nass. In höheren Lagen des Alpenvorlandes und des Waldviertels ab etwa 600 Metern Seehöhe muss mit salznassen oder matschigen Fahrbahnen beziehungsweise mit Schneefahrbahnen gerechnet werden. Die Neuschneemengen belaufen sich im Mostviertel (Lilienfeld, Scheibbs) und im Waldviertel (Weitra) auf jeweils bis zu fünf Zentimeter. Die erforderlichen Räum- und Streueinsätze sind überall im Gange.

Kettenpflicht besteht für Fahrzeuge ab einem Gewicht von 3,5 Tonnen auf der B 20 über den Annaberg und den Josefsberg sowie auf der B 23 über den Lahnsattel. Auf der B 23 über den Lahnsattel besteht überdies ein Fahrverbot für Sattelkraftfahrzeuge. Wegen Baumbruch ist aktuell die Landesstraße L 144 zwischen Sommerhäusern und dem Ende der Straße gesperrt. Weiters ist die Landesstraße L 4056 (geschotterte Naturstraße) zwischen der B 21 (Ochsattel) und der B 27 (Schwarzau) gesperrt. Die Temperaturen lagen heute in der Früh zwischen -2 Grad Celsius in Weitra und Ottenschlag und +6 Grad Celsius, die in Neunkirchen gemessen wurden.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst unter 02742/9005-60268 und E-Mail [email protected]

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Amt der NÖ Landesregierung, Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Ing. Johannes Seiter
Telefon: 02742/9005-12174
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