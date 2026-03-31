Wörthersee Gravel Race 2026

Velden am Wörthersee (OTS) -

Am 12. April 2026 wird der Wörthersee erneut zur Bühne für eines der spektakulärsten Gravelbike-Events Europas: Das Wörthersee Gravel Race geht in die 3. Runde. Bereits das gesamte Wochenende steht ganz im Zeichen des Radsports und bringt internationale Top-Athleten, ambitionierte Hobbyfahrer und die gesamte Bike-Community in die Region Wörthersee-Rosental.

Nach der erfolgreichen Weiterentwicklung des Events im Vorjahr dürfen sich Teilnehmer und Besucher heuer auf eine neu angepasste, noch abwechslungsreichere Strecke freuen, die sportliche Herausforderung und landschaftliche Highlights rund um den Wörthersee perfekt verbindet.

Neben dem Hauptrennen am Sonntag, dem 12. April, bietet das Event-Wochenende ein vielfältiges Programm für alle Alters- und Leistungsgruppen, von spannenden Side-Events bis hin zu Mitmachformaten für Hobbyfahrer und Familien.

„Find Gralf“ & Community-Erlebnisse für alle

Ein besonderes Highlight bleibt auch heuer der beliebte Bewerb „Find Gralf“, bei dem Teilnehmer – auch mit dem E-Bike – Teile der offiziellen Strecke erkunden können. Damit richtet sich das Event bewusst nicht nur an Profis, sondern an alle, die die Faszination Gravelbike hautnah erleben möchten.

„Mit der neuen Streckenführung und dem erweiterten Wochenendprogramm schaffen wir es, sowohl sportlich neue Maßstäbe zu setzen als auch noch mehr Menschen für den Gravelbike-Sport zu begeistern“, erklärt Julius Ruppitsch, Renndirektor des Wörthersee Gravel Race.

Radmesse, Stars & Festival-Feeling am Wörthersee

Auch abseits der Rennstrecke wird einiges geboten: Die größte Radmesse Kärntens bringt internationale Marken, Innovationen und Trends direkt an den Wörthersee. Ergänzt wird das Programm durch Autogrammstunden, Community-Events und zahlreiche Möglichkeiten, die Profis hautnah zu erleben.

Starke Nachfrage & touristischer Impuls für die Region

Das große Interesse am Event zeigt sich bereits im Vorfeld mit aktuell 1.600 erwarteten Teilnehmern die voraussichtlich 8.700 Nächtigungen generieren werden.

„Das Wörthersee Gravel Race ist ein perfektes Beispiel dafür, wie wir Sport, Erlebnis und touristische Wertschöpfung erfolgreich verbinden können. Die Teilnehmerzahlen und die internationale Aufmerksamkeit bestätigen unseren Weg“, betont Peter Peschel, Geschäftsführer der Region Wörthersee-Rosental.

Mit seiner einzigartigen Kombination aus Spitzensport, Community-Erlebnis und Urlaubsfeeling positioniert sich das Wörthersee Gravel Race auch 2026 erneut als Fixpunkt im internationalen Gravelbike-Kalender.