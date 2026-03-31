Startschuss für 50. Staffel „Der Alte“ am 3. April in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) -

Es ist bereits die 50. Staffel der beliebten TV-Kriminalserie „Der Alte“ – und die Fälle der Münchner Kriminalbeamten bleiben spannend. Das bewährte Ermittlungsteam stellt in der ORF/ZDF-Koproduktion erneut seine Professionalität unter Beweis, obwohl manchmal das eigene Privatleben ebenso fordernd ist. In den acht neuen Folgen der 50. Staffel – ab 3. April immer freitags um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON zu sehen – ist Hauptkommissar Caspar Bergmann (Thomas Heinze) als „Der Alte“ gemeinsam mit Kriminalkommissarin Annabell Lorenz (Stephanie Stumph), IT-Expertin Julia Lulu Zhao (Yun Huang) und Rechtsmedizinerin Dr. Luisa Geiger (Sidonie von Krosigk) wieder mit der Aufklärung spannender Fälle betraut. In weiteren Rollen spielen u. a. Eva Reinhardt, Annika Blendl, Johanna Bergmann, Lena Meckel, Aurelia Bergmann und Mara-Sophie Schmidt. Regie führten Herwig Fischer, Mirjam Orthen, Janis Rebecca Rattenni, Eva Marel Jura und Michael Kreindl. Die ORF-Premiere der 50. Staffel „Der Alte“ startet am Freitag, dem 3. April, um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit der ersten von acht neuen Folgen „Wunschkind“.

Mehr zum Inhalt der neuen Folgen:

„Wunschkind“ am 3. April um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Die 18-jährige Luna Kessler (Anna Wagner) wird tot im Kofferraum eines Unfallwagens gefunden – nur wenige Wochen nach ihrer Rückkehr nach vier Jahren Abwesenheit. Ihr Vater Martin (Friedrich Witte) gerät unter Verdacht, ebenso seine Bekannte Monika Vogt (Jule Ronstedt). Hauptkommissar Caspar Bergmann (Thomas Heinze) und Kriminalkommissarin Annabell Lorenz (Stephanie Stumph) entdecken, dass Luna mit ihrem Freund Jack Raschner (Marinus Hohmann) kriminelle Pläne verfolgt und ein gefährliches Geheimnis hatte.

„Die Wahrheit im Dunkeln“ am 10. April um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Jonas Beyer (David Tobias Schneider), Moderator eines True-Crime-Podcasts, wird ermordet. Die Ermittler stoßen auf Konflikte mit dem früheren Mordverdächtigen Tom Keller (Tillbert Strahl), aber auch auf Streit im Podcast-Team selbst. Beyer arbeitete mit Daniel Jakobi (Lukas Rüppel) und Katharina Grosse (Pauline Fusban) zusammen, die zunehmend untereinander zerstritten waren. Als Daniel ebenfalls Opfer eines Anschlags wird, ist klar, dass der Täter aus dem engen Umfeld stammen muss.

„Mia“ am 17. April um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Markus Breitkreuz (Daniel Zielinski) stirbt bei einem angeblichen Arbeitsunfall, doch schnell wird klar, dass mehr dahintersteckt. Bergmann und Lorenz kommen auf die Spur eines Konflikts mit Bäckereichef David Fiedler (Stefan Lorch) und erfahren von Spannungen im Freundeskreis mit Maria Moser (Leonie Euler) und Phillip Schneider (Sebastian Kempf). Der Fall entpuppt sich als Geflecht aus alten Freundschaften, Eifersucht und dunklen Geheimnissen.

„Blaue Stunde“ am 24. April um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Die Pflegerin Ada Sahin (Anuschka Tochtermann) wird in ihrem Auto ermordet. Mario Degenhardt (Christian Erdmann), der Sohn eines Patienten von Ada, ist nicht gut auf die Ermordete zu sprechen und beschuldigt sie des Diebstahls. Ihr Patient Ralf Degenhardt (Michael Prelle) und ihre Chefin Sabine Doheim (Franziska Schlattner) scheinen auch eine Rolle in dem Mordfall zu spielen. Adas Mitbewohnerin Caro Glanz (Rosalie Schlagheck) gibt den Ermittlern Rätsel auf: Was passierte sechs Wochen vor der Tat? Wusste Ada etwas, das ihr später das Leben kosten sollte?

„Im Schatten des Chors“ am 1. Mai um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Chorleiter Hendrik Schöffel (Sebastian Winkler) wird während einer Probe erschossen. Das Ermittlungsteam kann brodelnde Streitigkeiten des Mordopfers mit Chormitglied Benjamin Lauer (Thomas Hauser) und Gründer Ferdinand Balzer (Martin Valdeig) offenlegen. Aber reichen diese Konflikte als Mordmotiv? Auch familiäre Spannungen mit seiner Frau Freya (Karoline Teska) und Schwägerin Laura Wagner (Nadja Sabersky) spielen eine Rolle. Im Zentrum steht schließlich ein Urheberrechtsskandal, mit dem sich Schöffel Feinde gemacht hatte: Schöffel plante eine Bombe platzen zu lassen, die die ganze Community betroffen hätte.

„Absolute Wahrheit“ am 8. Mai um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Gartencenter-Leiterin Elena Fuchs (Fritzi Hennemann) wird erstochen: Im Zuge der Ermittlungen taucht ein Video auf, das scheinbar ihren Ehemann Peter Fuchs (Sönke Möhring) als Täter entlarvt. Doch Caspar Bergmann und Annabell Lorenz müssen erkennen, dass es sich um ein Deepfake handelt. Während die Tochter des Mordopfers Leni (Evelin Schwarz) an der Unschuld ihres Vaters zweifelt, gerät auch Andreas Settengruber (Daniel-Frantisek Kamen), Mitarbeiter des Gartencenters, unter Verdacht. Die Ermittlungen entwickeln sich zu einem Wettlauf gegen die Zeit.

„Die letzte Klassenfahrt“ am 15. Mai um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Der Lehrer Ulrich Leidinger (Jürgen Klein) stirbt während einer Klassenfahrt in München an einer Stichverletzung. Das Ermittlerduo Bergmann und Lorenz vermutet einen Zusammenhang des Mordes mit der Schülerin Janna Thiel (Maja Enger), die heimlich freizügige Inhalte im Internet verkauft. Sie hatte Kontakt zum Opfer und pflegte ein Naheverhältnis mit ihm. Während Lehrerkollegin Bettina Conrath (Stephanie Krogmann) anscheinend auch etwas zu verbergen hat, führen die Ermittlungen zu einem unbekannten Mann – und der Fall spitzt sich mit einer weiteren Gewalttat zu.

„Bescheidener Wohlstand“ am 22. Mai um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Die 75-jährige Barbara Pfeiffer ist todkrank, doch für irgendjemanden kam ihr Tod scheinbar nicht früh genug. Die Frau wird auf einem Spielplatz ermordet. Bergmann und Lorenz finden Hinweise auf ein verborgenes Liebesleben. Außerdem geraten ihr von Geldnöten geplagter Sohn Michael Pfeiffer (Matthias Lier) und eine stille Beobachterin, Nachbarin Erika Fiebig (Heide Ackermann), unter Verdacht. Und ihr heimlicher Partner Wolfi (Elmar Gutmann) scheint auch eine Rolle in dem Kriminalfall zu spielen. Wer hat Barbara Pfeiffers Leben ein frühzeitiges Ende gesetzt?