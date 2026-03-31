Bis zu 1,021 Millionen untersuchten mit Thomas Stipsits in ORF-1-Premiere ein „Eierkratz-Komplott“

Wien (OTS) -

Millionen-Hattrick für Thomas Stipsits und seine „Stinatz Krimis“ im ORF! Nach den Top-Quoten von „Kopftuchmafia“ und „Uhudler-Verschwörung“ war der beliebte Kabarettist, Schauspieler, Musiker und Autor gestern, am Montag, dem 30. März 2026, um 20.15 Uhr in einer ORF-1-Premiere erneut als unkonventioneller Inspektor Sifkovits im ORF-Ermittlungseinsatz – und bis zu 1,021 Millionen wollten sich das nicht entgehen lassen. Im Durchschnitt waren 992.000 (vorläufige Gewichtung) bei 37 Prozent Marktanteil (12+) dabei, als in der ORF/ARTE-Verfilmung von Stipsits’ drittem „Stinatz Krimi“ statt Palmkatzerln und Osterhasen ein „Eierkratz-Komplott“ auf den Publikumsliebling wartete. In der jungen Zielgruppe 12–29 lag der Marktanteil bei 38 Prozent. Für Regie und Drehbuch zeichnet auch dieses Mal das bewährte Team der ersten beiden Filme verantwortlich: Im Regiestuhl nahm Daniel Geronimo Prochaska Platz, das Drehbuch nach dem gleichnamigen Roman stammt wieder aus der Feder von Stefan Hafner und Thomas Weingartner. Neben Thomas Stipsits sind erneut Erika Deutinger, Linde Prelog, Erika Mottl, Sabrina Reiter, Christoph Krutzler, Clemens Berndorff, Lukas Walcher, Julia Edtmeier, Alexander Absenger, Mona Kospach und Hannah Darabos sowie Eva Maria Frank, Klaus Windisch, Selina Heindl, Reinhold G. Moritz und Ferry Öllinger zu sehen. Weitere Informationen zum Inhalt sind unter https://presse.ORF.at abrufbar.

„Eierkratz-Komplott“ ist eine Koproduktion von Mona Film, ORF und ARTE mit Unterstützung von FISA+, ABA, Fernsehfonds Austria und Land Burgenland.

Die „Stinatz Krimis“ auf ORF ON streamen

Die ORF/ARTE-Verfilmungen der „Stinatz Krimis“ „Kopftuchmafia“, „Uhudler-Verschwörung“ und „Eierkratz-Komplott“ können weiterhin auf ORF ON gestreamt werden.