Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

St. Pölten (OTS) -

Morgen, Mittwoch, 1. April, findet ab 15 Uhr im Bildungszentrum BiZENT in Traiskirchen das Abschlusskonzert des dreitägigen Workshops „Musizieren in kleinen Gruppen“ des NÖ Blasmusikverbandes Baden - Mödling - Wiener Neustadt statt. Eintritt: freie Spende zugunsten der Jugendarbeit; nähere Informationen unter 02252/508521-10 und e-mail [email protected] bzw. www.bagbaden.at.

Am Gründonnerstag, 2. April, feiert das Ensemble Faltenradio ab 19.30 Uhr im Schloss Rosenau unter dem Motto „Überschall“ 15 Jahre musikalische Grenzüberschreitung zwischen Volksmusik, Klassik und Jazz. Nähere Informationen und Karten unter 0664/2040608 und e-mail [email protected] sowie www.jeunesse.at.

Ebenfalls am Gründonnerstag, 2. April, bringen das Pariser Ensemble Dialogos und die kroatische Gruppe Kantaduri im Rahmen des Festivals „Imago Dei“ mittelalterliche Rituale aus Bosnien und Herzegowina auf die Bühne des Klangraums Krems Minoritenkirche: Die österreichische Erstaufführung „Heretical Angels“ verbindet dabei ab 19 Uhr die Chortradition antiker Theaterstücke mit Volksmusik aus der dalmatinischen Zagora und des westlichen Herzegowina. Am Karfreitag, 3. April, folgen ab 19 Uhr unter dem Titel „Passione“ korsische A-capella-Gesänge der Gruppe A Filetta, ehe am Ostermontag, 6. April, ab 18 Uhr Carin van Heerden und das 13-köpfige L'Orfeo Bläserensemble Ingeborg Bachmann zu Wort kommen lassen und ihren Text „Ein Blatt für Mozart“ mit dessen „Gran Partita“ zu „Amadeus‘ rahmensprengender Serenade“ verknüpfen. Dörte Lyssewski fügt dem Abend mit Texten von Ingeborg Bachmann und Peter Shaffer sowie aus Briefen Wolfgang Amadeus Mozarts zusätzliche literarische und historische Blickwinkel hinzu. Nähere Informationen und Karten unter 02732/908033, e-mail [email protected] und www.imagodei.at.

Am Ostersonntag, 5. April, bestreitet im Auditorium Grafenegg zunächst das Jugendsinfonieorchester Niederösterreich unter der Leitung von Dorothy Khadem-Missagh ab 16 Uhr das Prélude mit der symphonischen Dichtung „Scheherazade“ von Nikolai Rimski-Korsakow. Ab 18.30 Uhr bringt hier dann das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich unter Reinhard Goebel Franz Xaver Mozarts Konzert für Klavier und Orchester Nr. 2 Es-Dur op. 25, Joseph Eyblers „La Follia di Spagna“ für Orchester, Ludwig van Beethovens Symphonie Nr. 3 Es-Dur op. 55, die „Eroica“, sowie zum ersten Mal Joseph Haydns Pastorale für Streicher und zwei Hörner in G-Dur zur Aufführung; Solist ist der Pianist Aaron Pilsan. Nähere Informationen und Karten unter 01/5868383, e-mail [email protected] und www.grafenegg.com.

„Vom Wein4tel bis ins Jetzt“ führen Margot Selina Wendt, Liedermacherin aus Unterstinkenbrunn, und ihre Band am Dienstag, 7. April, ab 19.30 Uhr im Schlosskeller Staatz. Nähere Informationen und Karten unter 0664/5566398, e-mail [email protected] und www.staatz.at.

Am Dienstag, 7. April, öffnet auch im Ristorante Pierino in Traiskirchen wieder das Jazzcafé seine Pforten und serviert ab 19 Uhr Billy Dee und die Jazzcats. Platzreservierungen unter 02252/57227; nähere Informationen unter 0699/10311726 und e-mail [email protected].

Schließlich spielt LITHA rund um Frontfrau Lisa Lurger im Rahmen der Reihe „Mit Baby ins Konzert“ in Kooperation mit der Jeunesse St. Pölten am Mittwoch, 8. April, ab 9.30 Uhr im Cinema Paradiso St. Pölten R&B mit Pop- und Hip-Hop-Einflüssen. Nähere Informationen und Karten unter 02742/21400 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten.