SPÖ-Seltenheim zu Belakowitsch: „FPÖ streut Menschen Sand in die Augen, um von ihrer Begeisterung für Trump und Putin abzulenken“

Wien (OTS) -

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim übt heute, Dienstag, scharfe Kritik an den unqualifizierten Aussagen von Dagmar Belakowitsch, der sogenannten „Sozialsprecherin“ der FPÖ. „Die FPÖ streut den Menschen Sand in die Augen, um von ihrer Begeisterung für Trump und Putin abzulenken. Kickl-Vorbild Trump hat mit seinem Krieg einen Flächenbrand ausgelöst – er setzt die Weltwirtschaft aufs Spiel und heizt die Inflation global an“, so Seltenheim. Im Gegensatz zur FPÖ steht die SPÖ auf der Seite der Menschen und tut ihr Möglichstes, die steigende Inflation in Schach zu halten: „Die SPÖ mit Vizekanzler Andreas Babler arbeitet seit Regierungsantritt jeden Tag daran, das Leben der Menschen leistbarer und damit besser zu machen. Die von der SPÖ durchgesetzte Mietpreisbremse, der Strom-Sozialtarif und die Spritpreisbremse sind wichtige Maßnahmen im Kampf gegen die Teuerung“, sagt Seltenheim gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

„Während Kickl, Belakowitsch und Co. am Rockzipfel der Kriegstreiber Trump und Putin hängen, bringt die SPÖ Ordnung in die Märkte und dämpft die Inflation“, so Seltenheim, der festhält: „Die Positionierung der FPÖ und ihr Abstimmungsverhalten im Parlament ist ein Angriff auf die Menschen. Die blaue Truppe rund um Kickl und Belakowitsch hat von der Mietpreisbremse über die Netzkostendämpfung bis zur Spritpreisbremse gegen fast jede Maßnahme im Kampf gegen die Teuerung gestimmt.“ Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Die FPÖ steht immer auf der falschen Seite. Mit der FPÖ ist kein Staat zu machen. Es ist gut, dass Chaos-Kickl an sich selbst gescheitert ist und dem Land und den Leuten eine FPÖ-Regierungsbeteiligung erspart geblieben ist.“ (Schluss) ls/mb