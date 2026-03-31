Entlaufen oder ausgesetzt? Veterinäramt und TierQuarTier ziehen Bilanz zu Fundtieren

Wien (OTS) -

Im vergangenen Jahr wurden in Wien insgesamt 2.388 Fundtiere aufgenommen und versorgt. Besonders auffällig ist die geringe Rückführungsquote: Von rund 300 Hunden wurde nur etwa die Hälfte wieder abgeholt, bei über 1.100 Katzen sogar nur rund ein Viertel. Ein zusätzlicher Faktor: Viele Tiere sind zwar gechippt, jedoch nicht korrekt registriert – was die Rückführung deutlich erschwert.

Entlaufen oder ausgesetzt?

“In Wien gibt es keine Streunerhunde, jeder Fundhund hatte zuvor ein Zuhause. Bei vielen Katzen können wir aufgrund des Verhaltens und des Pflegezustandes ebenfalls sagen, dass sie Menschen gehört haben” erklärt Ruth Jily, Leiterin des Veterinäramtes. “Das Fundtierservice steht rund um die Uhr zur Verfügung – trotzdem wird es oft gar nicht kontaktiert. Wir müssen daher leider davon ausgehen, dass manche Tiere nicht gesucht werden oder im schlimmsten Fall sogar ausgesetzt wurden.”

Das Aussetzen von Tieren ist kein Kavaliersdelikt und kann mit Strafen bis zu 7.500 Euro geahndet werden. Darüber hinaus verursacht die Versorgung der Fundtiere erhebliche Kosten.

Chippen alleine reicht nicht!

Bei allen gefundenen Hunden und Katzen wird im TierQuartier überprüft, ob sie gechippt und registriert sind. Sind die Daten korrekt, können die Besitzer*innen rasch kontaktiert werden. “Das Chippen und Registrieren von Hunden und Katzen ist die beste Versicherung, dass entlaufene Tiere schnellstmöglich wieder nach Hause gebracht werden können, wenn sie gefunden werden,” erklärt Thomas Benda, Betriebsleiter des TierQuarTiers. “ Zwar sind mittlerweile rund 80 Prozent aller Hunde, die ins TierQuarTier kommen, gechippt doch war 2025 nur knapp etwas mehr als ein Drittel der Hunde auch korrekt registriert. Ohne aktuelle Daten verliert der Chip jedoch seinen entscheidenden Nutzen.”

Im TierQuarTier werden alle gefundenen Hunde und Katzen gechippt und registriert. Für alle Tierbesitzer*innen gilt: Die Registrierung ist nicht nur wichtig, sondern für Hunde und Zuchtkatzen gesetzlich verpflichtend. Die Daten in der Heimtierdatenbank müssen immer aktuell gehalten werden, etwa bei Änderungen der Kontaktdaten oder bei einer Weitergabe eines Tieres. Im Vorjahr wurden rund 270 Fälle fehlender Mikrochips oder Registrierungen vom Veterinäramt angezeigt.

Fundtierservice der Stadt Wien

Die Stadt Wien bietet mit dem Fundservice für Haustiere den Bürger*innen eine zentrale Anlaufstelle für entlaufene oder verlorene Haustiere. Unter der Telefonnummer 01 4000 8060 können Tiere rund um die Uhr gemeldet werden. Alle in Wien aufgefundenen Tiere werden für 30 Tage mit Foto und Fundort veröffentlicht. Meldet sich in dieser Zeit niemand, wird vom TierQuarTier Wien ein neues, passendes Zuhause gesucht.

Appell vom Tierschutzstadtrat

Auch Tierschutzstadtrat Jürgen Czernohorzky apelliert an die Wiener*innen: “Wer ein Haustier hält, übernimmt Verantwortung – ein Leben lang. Alle Tierhalter*innen sind dringend aufgerufen, ihre Tiere nicht nur zu chippen, sondern auch korrekt zu registrieren und im Falle eines Entlaufens aktiv nach ihnen zu suchen. Denn hinter jeder Fundmeldung steht ein Tier, das auf die Rückkehr in sein Zuhause wartet.”

Weiterführende Informationen:

Chippen und Registrieren: https://www.wien.gv.at/amtswege/kennzeichnung-registrierung-hunde-zuchtkatzen

Fundtierservice: https://www.wien.gv.at/zusammenleben/fundservice-tiere

Tiervergabe TierQuarTier: https://www.tierquartier.at/unsere-tiere/