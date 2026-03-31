DPD Österreich erhält zum vierten Mal in Folge „Great Place To Work®”- Auszeichnung

Leopoldsdorf bei Wien (OTS) -

Für DPD Austria (Direct Parcel Distribution Austria GmbH) – Österreichs führender privater Paketdienst* – heißt es auch 2026 wieder: „Wir sind ein Great Place To Work!“. Bestätigt wird dies durch die erneute Rezertifizierung dieser Arbeitgeber-Auszeichnung, die das Unternehmen mittlerweile schon zum vierten Mal in Folge erhalten hat.

„Die erneute Zertifizierung zeigt deutlich, wie konsequent wir uns für ein positives und attraktives Arbeitsumfeld einsetzen. Sie bestätigt, dass unsere Mitarbeiter:innen unsere gelebte Unternehmenskultur sehr hoch einschätzen. Das macht uns stolz.“, betont Mag. Rainer Schwarz, Geschäftsführer von DPD Österreich. „Das Gütesiegel ist für uns sowohl eine wertvolle Bestätigung nach innen als auch ein wichtiges Signal nach außen – insbesondere bei der Gewinnung neuer Mitarbeiter:innen. Denn das Image der Logistikbranche wird in der öffentlichen Wahrnehmung leider noch immer zu oft mit mangelnder Wertschätzung verbunden. Dabei völlig zu Unrecht: Die Paketlogistik ist heute mehr denn je ein zentraler Treiber wirtschaftlichen Wachstums und bietet zahlreiche spannende Berufsbilder sowie vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten.“ führt Schwarz weiter aus.

97 % der befragten Mitarbeiter:innen bei DPD Österreich finden, dass sie einen großartigen Arbeitsplatz haben. Der „Great Place To Work“ bei DPD zeichnet sich u.a. durch das integrative Verhalten des Managements, das von 93 % als sehr zufriedenstellend bewertet wurde, aus. Weitere wichtige Werte in der Unternehmenskultur sind z.B. der Teamgeist, den 87 % der Mitarbeiter:innen sehr schätzen.

Andere, attraktive Attribute der Arbeitgeber-Marke DPD sind die gute Kommunikation, die Freundlichkeit untereinander sowie das kompetente Führungsverhalten. Diese Parameter haben rund 92 % der Kolleg:innen sehr positiv bewertet.

Grundlage für das Zertifikat„Great Place To Work®“ ist eine unabhängige und anonyme Mitarbeiter:innen-Befragung zur Arbeitsplatzkultur bei DPD Austria. Informationen dazu auf www.greatplacetowork.at

* KEP Radar, Februar 2026

Über DPD in Österreich

DPD Austria (DPD Direct Parcel Distribution Austria GmbH) ist Österreichs führender privater Paketdienst* und steht seit mittlerweile mehr als 38 Jahren für erstklassige Paketlogistik-Lösungen für Business- und Privatkund:innen. 1988 als erster privater Paketdienst gegründet, stützt sich DPD auf die Logistikinfrastruktur seiner Gesellschafter – Österreichs führende Speditionen Gebrüder Weiss, Lagermax und Schachinger. Österreichweit sind rund 2.500 Logistikexpert:innen im DPD-Netzwerk tätig, die gemeinsam mit einer Transportflotte von 1.600 Fahrzeugen im Jahr 2025 rund 64,6 Millionen Pakete bewegt haben. Ein weiteres starkes Standbein dieses Netzwerkes sind die österreichweit inzwischen 3.300 Pickup Standorte (Paketshops und -stationen) an denen Pakete versendet, abgeholt und retourniert werden können. International hat DPD, als Teil der französischen Geopost, Zugriff auf das stärkste Straßennetzwerk Europas und Zugang zu über 150.000 Pickup Standorten in insgesamt 50 Ländern.