AVISO: Von der Altlast zum zukunftsweisenden Bürogebäude

Wien (OTS) -

Betongebäude sind langfristig anpassungsfähig und bieten viel Potenzial für Umbau und Umnutzung – selbst auf anspruchsvollem Terrain. Ein Beispiel ist das Work-Life-Building „eNNa“ im 3. Wiener Gemeindebezirk, in das im Sommer 2026 das Umweltbundesamt als ein Mieter einzieht. Für das Bürogebäude wird ein 1980 errichteter Betonskelettbau auf dem Gelände des historischen Gaswerks Erdberg revitalisiert. 60 Prozent der bestehenden Materialien werden wiederverwendet. Der aus der Zeit der industriellen Nutzung mit Schadstoffen belastete Untergrund wird indes weiter untersucht.

Bei der Medienführung von Beton Dialog Österreich erläutern Eigentümer, Architekt und Mieter, welche Chancen und Herausforderungen das Weiterverwenden von Bestandsbauten mit sich bringt und welchen Beitrag es zur Ressourcenschonung leistet.

Wann: Dienstag, 14. April 2026, 10:30 Uhr

Wo: eNNa, Erdberger Lände 40, 1030 Wien

Als Gesprächspartner:innen stehen bei der Medienführung folgende Expert:innen zur Verfügung:

Claudia Dankl , Vorstandsmitglied von Beton Dialog Österreich

, Vorstandsmitglied von Beton Dialog Österreich Mark Leiter , Geschäftsführer von Art-Invest Real Estate Management Austria

, Geschäftsführer von Art-Invest Real Estate Management Austria Karlheinz Boiger , Architekt und Partner bei Hohensinn Architektur

, Architekt und Partner bei Hohensinn Architektur Brigitte Karigl, Leiterin des Bereichs Kreislaufwirtschaft im Umweltbundesamt

Um verbindliche Anmeldung bis 7. April unter [email protected] wird ersucht.