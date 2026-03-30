6. Wiener Elektro Tage von 29. bis 31. Mai 2026

Wien (OTS) -

Die Wiener Elektro Tage bieten auch 2026 wieder einen einzigartigen Überblick zu aktuellen Neuheiten aus der Welt der Elektromobilität.

Ausstellung batterieelektrisch wie auch via Plug-in-Hybrid angetriebener Fahrzeuge bringt beeindruckende E-Vielfalt ins Herz der Wiener Innenstadt.

Bei freiem Eintritt warten auf die BesucherInnen wieder zahlreiche automobile Premieren, Präsentationen, Beratung und Unterhaltung.

Rund jeder dritte, 2025 in Österreich neu angeschaffte Pkw hatte einen Ladestecker. Tendenz weiter steigend. Für die KundInnen bedeutet das vor allem, aus einem stetig wachsenden Modellportfolio an elektrifizierten Fahrzeugen und aus einer Vielzahl an innovativen Lade- und Servicelösungen wählen zu können. Die Wiener Elektro Tage am Rathausplatz tragen dem steigenden Interesse an der E-Mobilität als größter E-Mobilty Event Rechnung und bieten hier einen einzigartigen Überblick aus allen Bereichen – gepaart mit breiter Unterhaltung für die ganze Familie.

Thomas Beran, Geschäftsführer der Porsche Media & Creative und Veranstalter der Wiener Elektro Tage: „Nach dem positiven Feedback und dem Rekord an ausgestellten Fahrzeugen im Vorjahr freuen wir uns ganz besonders, dass die sechsten Wiener Elektro Tage von 29. bis 31. Mai 2026 wieder auf dem Wiener Rathausplatz stattfinden können. Diese Veranstaltung steht wie keine andere für den Schulterschluss von Fahrzeugherstellern, Service-Anbietern, Infrastruktur-Schaffenden und der Wiener Stadt-Regierung, um die elektrische Transformation nachhaltig voranzutreiben.“

Geballte Elektroinformation am Wiener Rathausplatz

Die E-Mobilität ist aufgrund der hohen Entwicklungsgeschwindigkeit ein unter Hochspannung stehendes Themengebiet. Technologische Fortschritte verschieben Jahr um Jahr die Grenzen des Möglichen. Dem tragen auch die Wiener Elektro Tage vollumfänglich Rechnung. So wurde 2025 zum ersten Mal neben rein batterieelektrischen Fahrzeugen auch auf die Ausstellung von Plug-in Hybriden gesetzt. Eine Entscheidung die beim Publikum großen Anklang fand und auch 2026 beibehalten wird. Ebenso wie das offen und einladende Standkonzept, das gleichzeitig Platz für noch mehr ausgestellte Fahrzeuge und Innovationen schafft.

Auch heuer werden wieder über 60 Pkw- und Nutzfahrzeug-Modelle von über 20 Ausstellern auf dem Wiener Rathausplatz erwartet – und damit wird das Thema Elektromobilität noch breiter dargestellt. Aber nicht nur das: Die Besucherinnen und Besucher können sich bei den Wiener Elektro Tagen 2026 darüber hinaus auf innovative Lade- und Servicelösungen, umfangreiche Beratung sowie ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie und eine vielfältige Kulinarik freuen.

Beran abschließend: „Die Wiener Elektro Tage zum wiederholten Male am besten Platz im Herzen der Bundeshauptstadt durchführen zu können, ist ein Privileg und eine starke Botschaft auch seitens der Stadt Wien, dass die E-Mobilität in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen ist. Ohne die tatkräftige Unterstützung der Stadt Wien wären die Wiener Elektro Tage in dieser Form nicht möglich. Die BesucherInnen können sich auch heuer wieder auf drei interessante und informative Tage im Zeichen der E-Mobilität freuen.“

Öffnungszeiten Wiener Elektro Tage 2026

Freitag, 29. Mai und Samstag, 30. Mai 2026: Ausstellungszeiten: 11:00 – 19:00 Uhr

Music-Acts: 19:00 Uhr – 21:00 Uhr

Sonntag, 31. Mai 2026: Ausstellungszeiten und Music-Acts: 11:00 Uhr – 18:00 Uhr



Foto-Credits: © Porsche Media & Creative 2025

Weitere Informationen zu den Wiener Elektro Tagen:

Lara Fruhstorfer & Salina Heiß

T: +43 (0)662 4681 7452

[email protected]

wiener-elektrotage.at

www.porschemediacreative.com