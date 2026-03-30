AVISO! Regional statt global – Nein zu Ukraine-EU-Beitritt & Mercosur

Sankt Pölten (OTS) -

Anbei erlaube ich mir, Dich/Sie/Dein/Ihr Medium zur Pressekonferenz der FPÖ Niederösterreich zum Thema „Regional statt global – Nein zu Ukraine-EU-Beitritt & Mercosur“ mit dem freiheitlichen Europaparlamentarier Roman Haider, FPÖ Landwirtschaftssprecher NAbg. Peter Schmiedlechner und FPÖ Niederösterreich Landwirtschaftssprecher LAbg. Alexander Schnabel einzuladen.

Titel: Regional statt global – Nein zu Ukraine-EU-Beitritt & Mercosur

Redner: Freiheitlicher Europaparlamentarier Roman Haider, FPÖ Landwirtschaftssprecher NAbg. Peter Schmiedlechner und FPÖ Niederösterreich Landwirtschaftssprecher LAbg. Alexander Schnabel

Zeit: Donnerstag, 2. April 2026 n. Chr., um 10 Uhr MEZ

Ort: FPÖ Niederösterreich Landtagsklub, St. Pölten, Landhausplatz 1, Haus 1, 2. Stock, Mediensaal

Bitte um Anmeldung bis 1. April 2026 bei [email protected] .

Ich freue mich über Dein/Ihr Interesse und Dein/Ihr Kommen.