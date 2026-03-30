- 30.03.2026, 16:36:02
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AVISO! Regional statt global – Nein zu Ukraine-EU-Beitritt & Mercosur
Pressekonferenz mit Haider, Schmiedlechner, Schnabel am 2. April 2026
Anbei erlaube ich mir, Dich/Sie/Dein/Ihr Medium zur Pressekonferenz der FPÖ Niederösterreich zum Thema „Regional statt global – Nein zu Ukraine-EU-Beitritt & Mercosur“ mit dem freiheitlichen Europaparlamentarier Roman Haider, FPÖ Landwirtschaftssprecher NAbg. Peter Schmiedlechner und FPÖ Niederösterreich Landwirtschaftssprecher LAbg. Alexander Schnabel einzuladen.
Titel: Regional statt global – Nein zu Ukraine-EU-Beitritt & Mercosur
Redner: Freiheitlicher Europaparlamentarier Roman Haider, FPÖ Landwirtschaftssprecher NAbg. Peter Schmiedlechner und FPÖ Niederösterreich Landwirtschaftssprecher LAbg. Alexander Schnabel
Zeit: Donnerstag, 2. April 2026 n. Chr., um 10 Uhr MEZ
Ort: FPÖ Niederösterreich Landtagsklub, St. Pölten, Landhausplatz 1, Haus 1, 2. Stock, Mediensaal
Bitte um Anmeldung bis 1. April 2026 bei [email protected].
Ich freue mich über Dein/Ihr Interesse und Dein/Ihr Kommen.
Rückfragen & Kontakt
FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-noe.at
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