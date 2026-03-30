„Pro und Contra“: Das große Aufrüsten - Sicherheitsgarantie oder Milliardengrab? | Dienstag um 22:20 Uhr auf PULS 4 & JOYN

Wien (OTS) -

Muss Europa aufrüsten, koste es was es wolle? Bringen höhere Militärbudgets und mehr Waffen automatisch mehr Sicherheit? Kann sich Österreich neue Abfangjäger und notwendige Sozialausgaben leisten? Und ist Österreichs Neutralität noch zeitgemäß? Darüber diskutiert Moderatorin Manuela Raidl mit dem Ex-Berater von Angela Merkel Christoph Heusgen, ÖVP-Generalsekretär Nico Marchetti und KPÖ-Bundessprecher Tobias Schweiger.

Im zweiten Teil von „Pro und Contra“ dreht sich alles um die Reaktion der Regierung auf die Teuerungswelle in Folge des Iran-Kriegs. Hat die Politik aus vergangenen Krisen gelernt? Zu Gast bei Manuela Raidl ist Sabine Jungwirth, Bundessprecherin der Grünen Wirtschaft.

Die „Pro und Contra“-Gäste im Überblick:

Christoph Heusgen – Diplomat, ehemaliger Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz und früher sicherheits- und außenpolitscher Berater von Angela Merkel

Nico Marchetti – Generalsekretär, ÖVP

Tobias Schweiger – Bundessprecher, KPÖ

Sabine Jungwirth – Bundesprecherin, Grüne Wirtschaft



„Der böse Algorithmus“: „Breaking Media“ um 23:20 Uhr auf JOYN & PULS 4

In der neuen Ausgabe von "Breaking Media" am Dienstag, den 31. März dreht sich alles um das Thema „Algorithmus“: Was wir auf Social Media sehen, entscheiden Algorithmen. Eine neue App möchte darauf verzichten, soziale Medien wieder zu Orten des Austauschs verwandeln und eine europäische Alternative zu den US-Riesen bieten. „Monnett“-Gründer Christos Floros spricht mit Moderatorin Gundula Geiginger über die Gefahr von digitalen Filterblasen.

Außerdem geht der Selbstversuch von PULS 4-Redakteur Louis Ebner in die zweite Runde: Warum ziehen Videospiele in den Bann? Unter wissenschaftlicher Aufsicht begibt er sich auf digitalen Dopamin-Entzug und verzichtet auf Social Media, Games & mehr.

