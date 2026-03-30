- 30.03.2026, 16:04:32
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„Pro und Contra“: Das große Aufrüsten - Sicherheitsgarantie oder Milliardengrab? | Dienstag um 22:20 Uhr auf PULS 4 & JOYN
Zu Gast: Christoph Heusgen, Nico Marchetti, Tobias Schweiger & Sabine Jungwirth. „Breaking Media“ taucht um 23:20 Uhr in die Welt der Algorithmen.
Muss Europa aufrüsten, koste es was es wolle? Bringen höhere Militärbudgets und mehr Waffen automatisch mehr Sicherheit? Kann sich Österreich neue Abfangjäger und notwendige Sozialausgaben leisten? Und ist Österreichs Neutralität noch zeitgemäß? Darüber diskutiert Moderatorin Manuela Raidl mit dem Ex-Berater von Angela Merkel Christoph Heusgen, ÖVP-Generalsekretär Nico Marchetti und KPÖ-Bundessprecher Tobias Schweiger.
Im zweiten Teil von „Pro und Contra“ dreht sich alles um die Reaktion der Regierung auf die Teuerungswelle in Folge des Iran-Kriegs. Hat die Politik aus vergangenen Krisen gelernt? Zu Gast bei Manuela Raidl ist Sabine Jungwirth, Bundessprecherin der Grünen Wirtschaft.
Die „Pro und Contra“-Gäste im Überblick:
Christoph Heusgen – Diplomat, ehemaliger Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz und früher sicherheits- und außenpolitscher Berater von Angela Merkel
Nico Marchetti – Generalsekretär, ÖVP
Tobias Schweiger – Bundessprecher, KPÖ
Sabine Jungwirth – Bundesprecherin, Grüne Wirtschaft
„Der böse Algorithmus“: „Breaking Media“ um 23:20 Uhr auf JOYN & PULS 4
In der neuen Ausgabe von "Breaking Media" am Dienstag, den 31. März dreht sich alles um das Thema „Algorithmus“: Was wir auf Social Media sehen, entscheiden Algorithmen. Eine neue App möchte darauf verzichten, soziale Medien wieder zu Orten des Austauschs verwandeln und eine europäische Alternative zu den US-Riesen bieten. „Monnett“-Gründer Christos Floros spricht mit Moderatorin Gundula Geiginger über die Gefahr von digitalen Filterblasen.
Außerdem geht der Selbstversuch von PULS 4-Redakteur Louis Ebner in die zweite Runde: Warum ziehen Videospiele in den Bann? Unter wissenschaftlicher Aufsicht begibt er sich auf digitalen Dopamin-Entzug und verzichtet auf Social Media, Games & mehr.
NEU ab April: „Breaking Media“ nun auch auf ProSieben Austria & in SAT.1 Österreich.
Noch mehr Medienkompetenz auf den Sendern der ProSiebenSat.1 PULS 4 Gruppe: Zusätzlich zur wöchentlichen Ausstrahlung von „Breaking Media“ dürfen sich ab April die Zuseher:innen von Sat.1 Österreich und ProSieben Austria über die spannenden Ausgaben des Magazins freuen: Ab 2. April immer donnerstags um 17:30 Uhr in Sat.1 Österreich und ab 12. April immer sonntags um 10:00 Uhr auf ProSieben Austria.
„Pro und Contra“ am Dienstag um 22:20 Uhr und „Breaking Media“ um 23:20 Uhr auf JOYN & PULS 4
Rückfragen & Kontakt
ProsiebenSat.1 PULS 4
Stephanie Woloch
E-Mail: [email protected]
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