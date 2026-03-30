Landesrat Kasser zu Besuch im Landesklinikum Lilienfeld

St. Pölten (OTS) -

Im Rahmen eines Besuchs im Landesklinikum Lilienfeld informierte sich der für die Kliniken zuständige Landesrat Anton Kasser über aktuelle Entwicklungen vor Ort. Beim Austausch mit der Standortleitung sowie der Betriebsrätin standen Themen des Klinikalltags, organisatorische Entwicklungen und zukünftige Schwerpunkte des Hauses im Mittelpunkt. Der Besuch bot Gelegenheit, aktuelle Projekte direkt vor Ort zu präsentieren und den Dialog zwischen Politik und Gesundheitswesen zu vertiefen.

„Unsere Landeskliniken leisten täglich einen unverzichtbaren Beitrag zur medizinischen Versorgung der Bevölkerung. Der persönliche Einsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die kontinuierliche Weiterentwicklung der Angebote – wie hier in Lilienfeld im Bereich der Akutgeriatrie – sind entscheidend für eine hochwertige Gesundheitsversorgung in Niederösterreich“, betonte Kasser.

Die Neuimplementierung der vom Landesrat angesprochenen Akutgeriatrie und Remobilisation, die stufenweise ab April 2026 in Betrieb genommen wird, war ein Schwerpunkt des Besuchs. Der Bereich widmet sich der spezialisierten medizinischen Betreuung älterer Patientinnen und Patienten und stellt einen wichtigen Baustein in der Versorgung der wachsenden älteren Bevölkerung dar.

Im Zuge eines Rundgangs durch das Klinikum wurden weiters die Palliativstation sowie die Bettenstation E2 besichtigt. Auf der Palliativstation erhielt Kasser Einblicke in die ganzheitliche Betreuung von Patientinnen und Patienten sowie in die Arbeit des interdisziplinären Teams, das großen Wert auf persönliche Begleitung, Zuwendung und Lebensqualität legt.

Die Standortleitung des LK Lilienfeld unterstrich die Bedeutung des direkten Austauschs: „Der Besuch bot eine gute Gelegenheit, aktuelle Entwicklungen unseres Hauses vorzustellen und die strategische Weiterentwicklung des Klinikstandortes zu besprechen.“

Weitere Informationen: Landesklinikum Lilienfeld, Bernhard Schindlecker, Pressekoordination, Tel.: +43 (0) 2762/9004 – 13510, E-Mail: [email protected]