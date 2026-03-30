Lesachtaler Kochkisten-Tage im Paternwirt

Maria Luggau/Lesachtal (OTS) -

Unter dem Motto „kraftvoll essen, bewusst genießen und echte Momente erleben“ setzt der Paternwirt mit den „Lesachtaler Kochkisten-Tagen“ ein starkes Zeichen für authentische Genusskultur. Das innovative Format verbindet regionale Naturküche mit aktiver Beteiligung der Gäste – und geht damit weit über klassischen Restaurantgenuss hinaus.

Im Mittelpunkt steht die hauseigene Kochkiste, ein durchdachtes Konzept, das für kompromisslose Regionalität, höchste Qualität und gelebte Nachhaltigkeit steht. Dabei geht es nicht nur ums Kochen – sondern um ein ganzheitliches Erleben: verstehen, fühlen und bewusst genießen.

Gemeinsam mit den Gastgebern Eva und Gabriel Obernosterer sowie dem Küchenteam tauchen Gäste tief in die Welt der kraftvollen Naturküche ein. In einem interaktiven Kochworkshop wird ein saisonales Menü aus regionalen Zutaten zubereitet. Dabei erfahren die Teilnehmer nicht nur, wie die Gerichte entstehen, sondern auch, woher die Produkte stammen und welche Philosophie dahintersteht.

Die „Lesachtaler Kochkisten-Tage“ schaffen so echte, verbindende Momente – zwischen Menschen, Lebensmitteln und der Natur. Ein kulinarisches Erlebnis, das inspiriert, entschleunigt und nachhaltig wirkt.

Über den Paternwirt

Der Paternwirt - das Tor zur Natur - getragen von den Gastgebern der Familie Obernosterer – steht für ehrliche Gastfreundschaft, regionale Verwurzelung und eine Naturküche, die Tradition und Bewusstsein zeitgemäß verbindet. Kraftvolle Erholung und authentische Kulinarik gehen hier Hand in Hand. Ausgezeichnet mit dem Österreichischen Umweltzeichen und dem EU Ecolabel steht der Paternwirt für gelebte Nachhaltigkeit und verantwortungsvolle Gastfreundschaft.