ASFINAG: „Gelassenheit am Steuer“ ist die einfachste Energiespar-Formel auf Autobahnen

Wien (OTS) -

Die hohen Kraftstoffpreise sind seit Wochen eines der bestimmenden Themen in den österreichischen Medien. Gerade im Bereich Mobilität ist das Sparpotenzial aber groß und auch leicht zu erreichen, wie die ASFINAG erinnert. Mit einem etwas geringeren und vor allem gleichmäßigen Tempo ohne dauerndes Beschleunigen kann man den Spritverbrauch um 15 bis 20 Prozent senken, wie zahlreiche Tests, unter anderem auch von Autofahrerclubs, zeigen. Auch der richtige Reifendruck trägt dazu bei, den Spritverbrauch zu reduzieren. Die ASFINAG hat dazu auch zwei Tipps auf den Anzeigetafeln („Sprit sparen, gelassen fahren“ und „Richtiger Druck in jedem Rad? Das spart.“) bei den Autobahnen geschalten.

„Gleichmäßiges Tempo, gelassenes Fahren und monatlicher Reifendruckcheck – mit diesem geringen Aufwand kann man die Kosten für die Autofahrt deutlich senken“, appelliert auch Verkehrsminister Peter Hanke.

Jede und jeder kann also entscheidend dazu beitragen, den Energieverbrauch zu reduzieren. Das Rechenbeispiel ist einfach: Ein durchschnittlicher Pkw verbraucht auf 100 Kilometer Strecke mit Tempo 130 etwa sechs Liter Diesel oder Benzin, bei Tempo 100 sind es nur noch fünf Liter. Bei Elektro-Fahrzeugen ist der Unterschied sogar etwas größer. Statt 23 kWh bei 130 km/h sinkt der Verbrauch bei Tempo 100 auf etwa 18 kWh. Ein zusätzlicher positiver Effekt ist die Auswirkung auf die Verkehrssicherheit. Geringere Geschwindigkeiten senken das Unfallrisiko deutlich.

Auch durch Fahrgemeinschaften kann man Treibstoff und Geld sparen und einen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Wenn statt einer zumindest zwei oder mehr Personen in einem Pkw fahren und sich die Fahrerinnen und Fahrer fairerweise regelmäßig abwechseln oder die Kosten teilen, reduzieren sich Kosten und Verbrauch pro Person deutlich. Die ASFINAG unterstützt dabei auch die Errichtung von Park & Drive-Anlagen, um die Bildung von Fahrgemeinschaften zu fördern.