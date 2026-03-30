  • 30.03.2026, 14:43:02
  • /
  • OTS0088

ASFINAG: „Gelassenheit am Steuer“ ist die einfachste Energiespar-Formel auf Autobahnen

Geringeres und gleichmäßiges Tempo hilft, Sprit und Geld zu sparen und die Umwelt zu schonen

Wien (OTS) - 

Die hohen Kraftstoffpreise sind seit Wochen eines der bestimmenden Themen in den österreichischen Medien. Gerade im Bereich Mobilität ist das Sparpotenzial aber groß und auch leicht zu erreichen, wie die ASFINAG erinnert. Mit einem etwas geringeren und vor allem gleichmäßigen Tempo ohne dauerndes Beschleunigen kann man den Spritverbrauch um 15 bis 20 Prozent senken, wie zahlreiche Tests, unter anderem auch von Autofahrerclubs, zeigen. Auch der richtige Reifendruck trägt dazu bei, den Spritverbrauch zu reduzieren. Die ASFINAG hat dazu auch zwei Tipps auf den Anzeigetafeln („Sprit sparen, gelassen fahren“ und „Richtiger Druck in jedem Rad? Das spart.“) bei den Autobahnen geschalten.

„Gleichmäßiges Tempo, gelassenes Fahren und monatlicher Reifendruckcheck – mit diesem geringen Aufwand kann man die Kosten für die Autofahrt deutlich senken“, appelliert auch Verkehrsminister Peter Hanke.

Jede und jeder kann also entscheidend dazu beitragen, den Energieverbrauch zu reduzieren. Das Rechenbeispiel ist einfach: Ein durchschnittlicher Pkw verbraucht auf 100 Kilometer Strecke mit Tempo 130 etwa sechs Liter Diesel oder Benzin, bei Tempo 100 sind es nur noch fünf Liter. Bei Elektro-Fahrzeugen ist der Unterschied sogar etwas größer. Statt 23 kWh bei 130 km/h sinkt der Verbrauch bei Tempo 100 auf etwa 18 kWh. Ein zusätzlicher positiver Effekt ist die Auswirkung auf die Verkehrssicherheit. Geringere Geschwindigkeiten senken das Unfallrisiko deutlich.

Auch durch Fahrgemeinschaften kann man Treibstoff und Geld sparen und einen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Wenn statt einer zumindest zwei oder mehr Personen in einem Pkw fahren und sich die Fahrerinnen und Fahrer fairerweise regelmäßig abwechseln oder die Kosten teilen, reduzieren sich Kosten und Verbrauch pro Person deutlich. Die ASFINAG unterstützt dabei auch die Errichtung von Park & Drive-Anlagen, um die Bildung von Fahrgemeinschaften zu fördern.

Rückfragen & Kontakt

ASFINAG
Walter Mocnik
Pressesprecher Steiermark und Kärnten
Telefon: +436646010813827
E-Mail: [email protected]
Website: https://asfinag.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | ASF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Asfinag

Rückfragen & Kontakt

ASFINAG
Walter Mocnik
Pressesprecher Steiermark und Kärnten
Telefon: +436646010813827
E-Mail: [email protected]
Website: https://asfinag.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright